99% защиты: как дезинфицирующие салфетки спасают от пищевых инфекций

Пищевое отравление – проблема, с которой может столкнуться каждый, и последствия иногда бывают очень серьезными. Одним из самых распространенных возбудителей инфекций является бактерия Campylobacter, часто попадающая в организм с сырой курятиной.

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Однако исследователи выяснили, что простое и доступное решение способно снизить риск заражения почти до нуля. Издание eatthis.com рассказывает, как обезопасить себя и родных с помощью обычных дезинфицирующих салфеток.

Желудочный грипп, вызванный Campylobacter, включает такие симптомы, как тошнота, диарея, лихорадка и рвота, и может занять более недели. В тяжелых случаях люди теряют значительную массу тела. Уверенно можно сказать, что эта инфекция может послужить причиной серьезных последствий для здоровья.

Как правило, инфекция возникает, когда мы употребляем пищу или напитки, загрязненные этой бактерией. Campylobacter может попасть в организм из-за непастеризованного молока, плохо очищенных фруктов и овощей, но больше всего риска связано с курятиной.

Кроме того, приготовление курицы к полному исчезновению розового цвета может эффективно уничтожить бактерию, но достаточно одной капли сырого куриного сока, чтобы занести ее на поверхность, что может привести к заражению. И опять же, согласно недавним исследованиям, каждый четвертый человек заражает свою еду или кухню во время приготовления курицы.

Если вы будете следовать одному простому правилу во время приготовления сырой курицы, сможете снизить риск пищевого отравления более чем на 99%! Как отмечает исследование, опубликованное в Journal of Applied Microbiology, регулярное использование дезинфицирующих салфеток после работы с сырой курицей значительно уменьшает вероятность заражения.

"Основа проблемы с Campylobacter состоит в том, что для заражения достаточно попадания очень малых количеств бактерий, поэтому важно вытирать кухонные поверхности и мыть руки после работы с курятиной", – объясняет доктор Герардо Лопес, ведущий автор исследования.

Команда из Аризоны сначала протестировала эффективность дезинфекции на различных материалах столешниц, распространенных в домах (гранит, керамическая плитка). Затем они обработали эти результаты, добавив данные по предварительным исследованиям, чтобы сделать окончательный вывод: регулярное и тщательное использование салфеток снижает вероятность заражения на 99,2% ежегодно.

Важно держать руки в чистоте

Нет сомнений, что после приготовления курицы недостаточно просто вытереть руки. Бактерии легко распространяются по всем поверхностям, которые могли контактировать с сырым мясом. Поэтому важно тщательно протереть каждую кухонную столешницу, поверхность или стол.

"Наши исследования показали, что не только физическое удаление бактерий салфеткой является важным, но и оставшийся на поверхности антибактериальный раствор продолжает действовать еще несколько минут", – добавляет доктор Лопес.

Если бактерии высохнут и присоединятся к поверхности, их будет труднее удалить.

"Никогда не давайте грязным каплям остаться на рабочих поверхностях, чтобы избежать распространения бактерий на другие продукты", – добавляет эксперт.

Динамическая защита от отравлений

Дезинфицирующие салфетки помогут защитить не только от Campylobacter, но и других пищевых бактерий, таких как кишечная палочка, норовирусы или сальмонелла.

"Мы также протестировали свои руки после использования чистящих салфеток, чтобы понять, можно ли заразиться из-за контакта с загрязненными поверхностями. Хотя салфетки очень эффективны, не забывайте о важности тщательного мытья рук", – подчеркивает доктор Лопес.

Дополнительные советы по кухонной безопасности

Авторы исследования отмечают, что не следует мыть сырую курицу перед ее приготовлением. Это может показаться целесообразным, но на самом деле риск разбрызгивания бактерий на все кухонные поверхности, такие как раковина, кран и столешницы. Если вы все же моете курицу, обязательно продезинфицируйте все контактирующие с ней поверхности.

Также следует использовать одноразовые бумажные полотенца и дезинфицирующие салфетки во время работы с сырой курицей. И не забывайте об отдельных разделочных досках, чтобы избежать перекрестного заражения других продуктов.

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