Асаны йоги для уменьшения тревожности: следует включить их в ежедневную тренировку

Поскольку наш образ жизни претерпевает значительные изменения, тревожность становится все более распространенным явлением. Она затрагивает как работающее население, так и молодых подростков, которые испытывают повышенную конкуренцию, стресс на работе и неопределенность. Эти факторы могут привести к значительным проблемам с физическим и психическим здоровьем, и чтобы помочь бороться с тревогой, News Bytes составил список эффективных асан из йоги.

Дханурасана (Поза поклона)

Начните с того, что лягте на живот, согните колени и вытяните руки назад, чтобы держать лодыжки. Вдыхайте, отрывая грудь от земли и поднимая ноги вверх, сохраняя стабильность позы.

Через 15-20 секунд выдохните и мягко опустите ноги и грудную клетку обратно на землю, отпуская лодыжки и позволяя расслабиться. Практика этой асаны помогает справиться со стрессом и усталостью.

Сету Бандха Сарвангасана (Поза моста)

Начните с того, что лягте на спину и положите руки возле тела. Согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол. Постепенно отрывайте спину, используя поддержку плеч, рук и ног. Сцепление рук не является обязательным.

Поддерживайте эту позу около минуты, затем расслабьтесь и повторите. Сету Бандха Сарвангасана помогает успокоить ум, снимая тревогу и стресс.

Устрасана (Поза верблюда)

Опуститесь на колени и поддержите поясницу ладонями. Начните прогибаться назад, тянувшись к пяткам, позволяя голове свисать за спиной. Делайте глубокие вдохи в течение 6-8 секунд, затем плавно отпустите позу и расслабьтесь. Устрасана снимает накопленный стресс и улучшает кровообращение во всем теле, служа отличным способом борьбы с тревогой.

Бхуджангасана (Поза кобры)

Лягте лицом вниз на живот и расположите ладони под грудью. Вдыхайте, поднимая подбородок и грудь вверх, прижимая ладони к коврику. Держите локти слегка согнутыми и поднимайте тело.

На выдохе вернитесь в исходное положение, и повторите это движение 3-4 раза. Известно, что Бхуджангасана эффективно облегчает симптомы стресса, такие как головная боль и усталость.

Баласана (Поза ребенка)

Начните с того, что станьте на колени на четвереньки и положите ягодицы на пятки. Вытяните руки вперед как можно дальше, выровняв их с телом.

Положите голову на коврик, делая глубокие вдохи в течение нескольких минут. Отпустите позу и расслабьтесь. Баласана помогает снять напряжение в шее, плечах и спине, вызывая ощущение покоя в теле и разуме.

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