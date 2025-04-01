"Бесплатное лечение в частных клиниках до 55 лет!" — о, халява? Да нет, это просто ваши деньги возвращаются к вам... через задний проход.

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Національна служба здоров'я України

НСЗУ щедро дозволила українцям користуватись тим, за що вони вже платять щомісяця зі своїх податків. Безкоштовно — тільки на папері. Бо насправді:

– Ви платите.

– Вони розпоряджаються.

– Приватна клініка "лікує".

– І всі роблять вигляд, що це благодійність.

До 55 — ти ще "вигідний клієнт". Після — іди по чай з липою, старпер. Система тебе більше не бачить.

Медичний кешбек? Та ні, це просто красиво запакована мишоловка з етикеткою "турбота держави".