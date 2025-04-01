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Блог | "Бесплатное лечение в частных клиниках до 55 лет!" — халява? Нет
"Бесплатное лечение в частных клиниках до 55 лет!" — о, халява? Да нет, это просто ваши деньги возвращаются к вам... через задний проход.
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Національна служба здоров'я України
НСЗУ щедро дозволила українцям користуватись тим, за що вони вже платять щомісяця зі своїх податків. Безкоштовно — тільки на папері. Бо насправді:
– Ви платите.
– Вони розпоряджаються.
– Приватна клініка "лікує".
– І всі роблять вигляд, що це благодійність.
До 55 — ти ще "вигідний клієнт". Після — іди по чай з липою, старпер. Система тебе більше не бачить.
Медичний кешбек? Та ні, це просто красиво запакована мишоловка з етикеткою "турбота держави".
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