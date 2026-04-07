Бессонница после 40: что на самом деле происходит с организмом женщины

Проблемы со сном после 40 лет знакомы многим женщинам и часто кажутся беспричинными. Ночные пробуждения, сложности с засыпанием и постоянная усталость могут постепенно становиться нормой.

Однако за этими изменениями стоят конкретные физиологические процессы, связанные с возрастом. Понимание причин помогает не только объяснить ситуацию, но и найти эффективные способы улучшить качество сна, пишет eatthis.com.

Согласно анализу Национального центра статистики здравоохранения, более четверти женщин в возрасте от 40 до 59 лет сталкиваются с трудностями засыпания или просыпаются ночью по меньшей мере четыре раза в неделю. Кроме того, около 35% женщин сообщают, что спят менее семи часов в сутки. Эти выводы сделаны на основе данных 2852 небеременных женщин, участвовавших в национальном исследовании здоровья.

"Эти результаты согласуются с предыдущими научными работами, которые показывают, что проблемы со сном являются одним из ключевых симптомов периода менопаузального перехода. Фактически, более половины женщин в этот период не придерживаются рекомендуемой нормы сна – от 7 до 9 часов ежедневно", – отметила Натали Даутович, доцент консультативной психологии Университета Содружества Вирджинии и исследователь Национального фонда сна.

Нарушение сна в этом возрасте объясняется не только стрессом или ночной потливостью. Важную роль играют гормональные изменения. Профессор неврологии Калифорнийского университета Алон Авидан и руководитель Центра расстройств сна, отмечает: "В этот период существенно снижается уровень эстрогена и прогестерона, что вызывает целый ряд физиологических и психологических изменений, которые непосредственно влияют на качество сна. Прогестерон защищает молодых женщин от апноэ и храпа, но после менопаузы этот эффект ослабевает. Его снижение может приводить к проблемам со сном, ведь этот гормон обладает успокаивающим и снотворным действием".

Как улучшить сон: простые и действенные советы

Обратите внимание на питание

"Продукты, содержащие триптофан – например, орехи, курица, рыба, чечевица или яйца – могут способствовать ощущению сонливости. Если вам трудно заснуть на пустой желудок, стоит выбрать легкий перекус с полезными жирами, например авокадо или ореховую пасту. Это поможет утолить голод и одновременно не помешает восстановлению организма", – объясняет Джулия Фаламас, директор по программированию Epic Hybrid Training.

В то же время важно соблюдать умеренность и учитывать суточную калорийность.

Сделайте чай вечерним ритуалом

Теплый напиток перед сном может стать эффективным способом расслабления.

"Сам процесс заваривания и медленного чаепития сигнализирует мозгу, что пришло время замедлиться", – отмечает Фаламас. По ее словам, лучше всего для вечера подходят ромашковый, мятный, лавандовый или валериановый чай, ведь они обладают успокаивающими свойствами.

Попробуйте белковый коктейль перед сном

Протеиновые напитки полезны не только после тренировок. "Казеиновый протеин усваивается медленно, поэтому является хорошим вариантом перед сном – организм получает питательные вещества в течение всей ночи", – объясняет Фаламас.

