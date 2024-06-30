Черный чай: один из основных побочных эффектов употребления этого напитка

Все популярные версии черного чая заметно отличаются друг от друга. Но есть один побочный эффект, объединяющий их.

Издание eatthis.com рассказывает, как употребление черного чая может снизить воспаление. Впрочем, отмечает, что чрезмерное количество этого напитка может навредить вашему организму.

Употребление черного чая может снизить риск хронических заболеваний

Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Health Sciences, черный чай содержит антиоксиданты под названием полифенолы. Эти полифенолы включают в себя группу катехинов и флавоноидов, которые, как было научно доказано, защищают человека от развития хронических заболеваний. В исследовании утверждается, что полифенолы могут помочь предотвратить некоторые из наиболее распространенных хронических заболеваний, включая "рак, аутоиммунные заболевания, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания".

Сколько черного чая – это слишком?

Хотя наука доказывает, что регулярное употребление черного чая может значительно оздоровить организм благодаря антиоксидантам и снизить риск хронических заболеваний, важно отметить, что черный чай – это напиток с кофеином. Это означает, что количество черного чая, употребляемого в течение дня, должно быть ограничено. Но не волнуйтесь – предел все еще достаточно высок.

По данным клиники Майо, вам разрешено потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день, прежде чем кофеин повлияет на организм. Обычно чашка черного чая содержит около 50 миллиграмм кофеина (в зависимости от типа и длительности заваривания), а это означает, что вы можете выпивать до восьми 8 чашек черного чая в день.

Будете ли вы пить столько? Скорее всего, нет. Но все равно полезно знать, что существует ограничение на количество чёрного чая, которое вы должны потреблять.

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать – это то, как вы готовите черный чай. В то время как некоторые люди любят пить черный чай налегке, другие любят пить чай со сливками и сахаром. С обоими этими веществами можно легко переборщить, поэтому обязательно разграничивайте то, что вы добавляете в чай, чтобы после чаепития чувствовать себя бодрым, а не безжизненным от добавок.

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