Что происходит с телом, если ежедневно употреблять протеиновые батончики

В современном ритме жизни многие люди ищут быстрые и удобные варианты перекусов, и протеиновые батончики стали одним из самых популярных выборов. Они обещают обеспечить организм белком, энергией и питательными веществами.

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Однако ежедневное употребление таких продуктов вызывает немало вопросов относительно их безопасности и пользы для здоровья. Эксперты рассказали eatthis.com, что на самом деле происходит с телом, когда протеиновый батончик становится ежедневным перекусом.

Выбирайте батончики с надлежащим содержанием питательных веществ

По словам диетолога Эллисон Кертис, из-за обилия белковых батончиков на полках следует внимательно изучать этикетки. Если вы не знаете, на что ориентироваться, Кертис рекомендует обращать внимание на:

содержание белка

клетчатку

кальций, железо

витамины А и С

сахар и насыщенные жиры

Протеиновые батончики – источник белка, когда это действительно нужно

Существует существенная разница между тем, чтобы избегать дефицита белка, и тем, чтобы получать его столько, сколько нужно для поддержания активного образа жизни. Как отмечает диетолог Лэнс Паркер, белка может понадобиться больше, чем кажется на первый взгляд, особенно, если вы постоянно в движении, занимаетесь спортом или переживаете гормональные изменения, например, кормите грудью.

Проконсультируйтесь с врачом или обратитесь к диетологу, который поможет определить ваш белковый минимум. Паркер отмечает, что если не удаётся покрыть потребности через цельные продукты, на помощь могут прийти протеиновые батончики.

"В зависимости от ваших целей, вы можете обнаружить, что многие полезные протеиновые батончики соответствуют желаемому балансу белков, жиров и углеводов. А благодаря клетчатке и тому, что организм тратит больше времени на переваривание твердой пищи, эти батончики помогают дольше оставаться сытыми", – говорит диетолог.

Помогают справиться с "голодной раздражительностью"

Когда вы настолько голодны, что уже раздражаетесь по пустякам – это не просто мем. Это реальная реакция организма на снижение уровня сахара в крови.

Нутрициолог Лия Кауфман рекомендует всегда иметь с собой протеиновый батончик в сумке или рюкзаке на случай насыщенного дня. Такой перекус может спасти не только от голода, но и от неприятных эмоций в общении.

Идеальный выбор для спортсменов и фитнес-энтузиастов

Если вы регулярно занимаетесь спортом, протеиновые батончики могут стать отличным вариантом для быстрого восстановления мышц после тренировки. Специалист по питанию Натали Риццо считает, что именно спортсмены и активные люди получают наибольшую пользу от ежедневного употребления таких продуктов.

"Если вы просто работаете за компьютером и хотите перекусить после обеда - лучше выберите более легкий снек. Протеиновые батончики обычно имеют более высокую калорийность и белковую концентрацию, потому что созданы для восстановления после нагрузок", – подчеркивает она.

Калорийность должна быть в пределах нормы

Чтобы не потеряться в море предложений, Кауфман советует ориентироваться на батончики, которые содержат до 200 ккал. Это оптимальная порция для легкого перекуса.

Риццо советует избегать продуктов с содержанием сахара более 6-7 г. Идеальный батончик должен иметь высокое содержание белка, низкий уровень углеводов, минимум сахара и хоть немного клетчатки.

Одного батончика в день достаточно

Хотя протеиновые батончики и могут быть удобным решением в плотном графике, злоупотреблять ими не следует. Паркер отмечает, что один батончик в день – это предел.

"Наша главная цель – получать белок из натуральных продуктов, хоть это иногда и сложно. Если вы решили включить батончики в ежедневный рацион, попробуйте разные варианты и выберите тот, который лучше всего подходит именно вашему организму", – советует диетолог.

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