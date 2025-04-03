Что произойдет с организмом, если есть по одному яблоку ежедневно: удивительные факты

Последние исследования показывают, что употребление одного яблока в день может оказать замечательное влияние на организм человека. Употребление этого фрукта может улучшить здоровье кровеносных сосудов, оживить кишечные бактерии, принести пользу мозгу и даже снизить риск ранней смерти на 35%.

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Регулярное употребление яблок связано с уменьшением риска рака, диабета и болезней сердца. О пользе яблок рассказал доктор Майкл Мосли в подкасте Just One Thing на Radio 4.

Доктор рассказал, что яблоки содержат много полезных веществ – клетчатки, витаминов и важных химических соединений, называемых флавоноидами. Флавоноиды концентрируются в кожуре яблок. Они вырабатываются растениями для защиты от стресса, солнечного света и болезней. Употребляя этот фрукт, человек может получить похожие защитные эффекты.

Один из способов, которым, по мнению ученых, флавоноиды могут оказывать благотворное влияние на наш организм, заключается в увеличении выработки молекулы, называемой оксидом азота. Она может регулировать кровяное давление, поддерживать здоровье кровеносных сосудов и оказывать ряд полезных эффектов на ваш организм.

Кроме того, употребление целого яблока может изменить то, как кишечник переваривает флавоноиды. Клетчатка снижает всасывание флавоноидов в тонком кишечнике и увеличивает количество, которое достигает толстого кишечника, где они расщепляются кишечными бактериями.

Хорошая новость заключается в том, что термическая обработка яблок не уменьшит содержание полезных флавоноидов, поскольку флавоноиды являются относительно стабильными соединениями. Поэтому независимо от того, съедаете ли вы сырое яблоко в качестве перекуса в полдень или запекаете в духовке, яблоки принесут огромную пользу кишечнику, кровеносным сосудам, уровню холестерина и мозгу.

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Напомним, чтобы поддерживать активный метаболизм, важно регулярно подпитывать организм правильными продуктами. Подобно костру, который нуждается в постоянном подбрасывании дров, ваш метаболизм работает лучше, когда вы едите небольшими порциями в течение дня.

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