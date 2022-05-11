В Европе отказываются от обязательного ношения масок в самолетах и аэропортах

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза объявили, что со следующей недели ношение масок в аэропортах и ​​на европейских рейсах будет необязательным. Данное правило действовало с 2020 года.

Но, несмотря на его отмену, маски для лица остаются одним из лучших средств защиты от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ECDC.

"Со следующей недели маски для лица больше не будут обязательными при авиаперелетах во всех случаях, что в целом соответствует меняющимся требованиям национальных властей по всей Европе к общественному транспорту", ​​— заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

В EASA заявили, что надеются, что для пассажиров и экипажей это большой шаг вперед в нормализации авиаперелетов. Однако пассажиры должны вести себя ответственно и уважать выбор окружающих. А пассажиру, который кашляет и чихает, следует настоятельно подумать о том, чтобы надеть маску для лица.

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Новые рекомендации вступят в силу с 16 мая. Но агентства заявили, что правила ношения масок будут по-прежнему варьироваться от авиакомпании к авиакомпании после этой даты.

Напомним, с начала российского полномасштабного вторжения в Украине существенно изменилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19. Только за последний месяц количество умерших от коронавирусной инфекции уменьшилось более чем в 4 раза.

Ранее министерство здравоохранения напомнило украинцам, что риск заболеть COVID-19 до сих пор остается высоким. Поэтому следует повторно вакцинироваться, если с последней прививки прошло от 6 до 9 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с начала полномасштабной агрессии российских оккупантов сделали почти 23 тысячи прививок от COVID-19. Сегодня в столице работают 73 пункта вакцинации.