В Польше обнаружили два новых варианта штамма Омикрон: что о них известно

В Польше обнаружили два новых варианта штамма COVID-19 Омикрон, которые являются его мутациями. Однако на сегодняшний день пока неизвестно, как эти варианты будут влиять на человека в случае заражения.

Также не изучено, являются ли выявленные мутации Омикрона более заразными. Об этом в эфире "Польского радио" заявил польский министр здравоохранения Вальдемар Краска.

В связи с этим глава ведомства призвал соблюдать карантинные меры и не забывать, что коронавирус еще не отступил. Примечательно, что в последние дни в Польше у большинства (96%) заболевших коронавирусной инфекцией в стране выявляется непосредственно штамм Омикрон.

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По данным портала Worldometers, за все время пандемии в Польше зарегистрировали 5 миллионов 415 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом более 4,6 миллиона человек побороли болезнь. Однако более 108 тысяч поляков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, за прошедшую неделю в Украине существенно снизилась динамика выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Такие показатели могут свидетельствовать о том, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется.

По состоянию на 14 февраля карантинные ограничения, связанные с COVID-19, до "желтого" уровня ослабили в двух областях и в городе Киев. Остальные регионы на сегодняшний день находятся в "оранжевой" и "красной" зонах эпидемиологической опасности.

Отметим, что 13 февраля в Украине диагностировали 16 993 заражения коронавирусом, в том числе у 1447 детей и 252 медицинских работников. В больницы из-за этого недуга госпитализировали еще 2270 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на убыль. Однако реальная суточная статистика заболеваемости может в разы превышать официальные показатели.