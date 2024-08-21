Вакцинация и лечение коронавируса: врач Жиравецкий рассказал, кто в группе риска. Видео

Уязвимыми к новому штамму коронавируса FLіRT являются люди, которые еще не болели коронавирусом. Для их лечения будут действенными новые препараты, в частности от фирмы Pfizer. В Украине он есть у семейных врачей и они даже выдают его бесплатно.

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал украинский врач Тарас Жиравецкий. "Поэтому, пожалуйста, те, кто не болел еще ковидом, первый раз ковмд, вы в группе риска, пожалуйста, вы можете обратиться к семейному врачу, взять этот препарат и во время ковида", – отметил он.

Что же касается тех пациентов, которые раньше уже болели коронавирусом, то их организм за 3-4 дня полностью уничтожает вирус. У них будет не такое тяжелое течение болезни, как у тех, у кого это первый случай COVID-19.

"Тяжелый – это когда вы лежали под кислородом, вам давали мощные препараты в реанимации. Это тяжелый ковид. Если вам просто было тяжело, как тяжелый грипп, и вы тяжело переживали его, это другая история", – отметил врач.

О лечении коронавируса

По словам Жиравецкого, сейчас в больницы со штаммом FLіRT попадают те пациенты, для которых это первый случай коронавируса, а также те, кто занимается самолечением.

"И, опять же, так же, как при гриппе, есть же пациенты, которые при гриппе попадают в больницу. И дети, и взрослые. Так же здесь есть пациенты, имеющие определенные хронические заболевания, у них высокая температура. Они, например, не сбивают эту температуру и развивается пневмония. И поэтому опять же иногда такие пациенты тоже попадают в больницу", – добавил медик.

Несмотря на это, пневмония в случае со штаммом FLіRT лечится гораздо легче.

"Я всем объясняю, есть два анализа, о которых украинцы должны знать. Это С-реактивный протеин или С-реактивный белок. Он указывает, есть ли присоединение бактериальной инфекции в организме, и врач решает, давать ли антибиотик. И еще раз, COVID лечится антибиотиком. Коронавирус не лечится, а COVID – это болезнь, которая возникла в результате коронавируса. И именно COVID мы иногда лечим антибиотиком. То есть мы добавляем антибиотик. Это нормально", – объяснил Жиравецкий.

Если С-реактивный протеин высокий, более 5 единиц, врач видит, что есть клиника, кашель, высокая температура, которая не сбивается, тогда он назначает антибактериальный таблетированный препарат.

И второй тест – это D-димер, если он высокий, пациенту следует дать антикоагулянты. Это препараты, которые спасают больных коронавирусом от тромбозов.

"При повторном ковиде хуже всего то, что люди чувствуют себя значительно легче, чем при первом ковиде. И занимаются или спортом, или большими физнагрузками. И это может ударить так же по почкам или, опять же, вызвать инфаркт, инсульт. Поэтому в данной ситуации ковид повторный нужно вылежать. То есть полежать хотя бы 3-4 дня. Кстати, меньше болит голова, как вы ложитесь в горизонтальное положение и отдыхаете", – добавил врач.

О вакцинации

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации, что повторно вакцинироваться важно тем, кто еще не болел, и группам риска. Это люди, которые имеют хронические заболевания или проблемы с иммунной системой.

"Для тех, кто переболел, моя позиция, такая, как была позиция и Голубовской доктора, инфекциониста главного, так же позиция Евгения Дубровского, Голянского, известных врачей украинских, инфекционистов и иммунологов, если человек переболел, у него есть свой иммунитет. И это важно", – подчеркнул врач.

Тем, кто раньше проходил вакацинацию и все же хочет сделать новую прививку, он посоветовал сначала пройти минимальное обследование, сдать общий анализ крови и D-димер, и посоветоваться со своим врачом.

Как сообщал OBOZ.UA, Тарас Жиравецкий сказал, что человечество если и избавится от COVID как болезни, то не скоро. Коронавирус еще надолго останется опасной болезнью, хотя и уже гораздо менее опасной, чем это было.

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