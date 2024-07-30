Действительно ли протеиновый порошок утоляет голод: объяснение диетолога

Порошок протеина является быстрым и удобным способом увеличить количество белка в вашем рационе. Вы можете просто добавить его к здоровому коктейлю или протеиновой полосе, чтобы получить необходимые питательные вещества для мышечного роста.

Хотя протеиновый порошок кажется полезным для вашего тела, он, как и хоть какой другой продукт, имеет свои эффекты. Некоторые из них способствуют достижению ваших фитнес-целей и улучшению здоровья, пишет eatthis.com.

"Многие используют протеиновый порошок для достижения своих целей в здоровье. Помимо помощи в наращивании мышечной массы потребление протеинового порошка может действительно подавить ваш аппетит. Как ни странно, но регулярное использование протеинового порошка может уменьшить выделение гормонов, вызывающих голод, таких как грелин", – говорит диетолог Дина Тотосегис.

Кроме того, протеиновый порошок также помогает увеличить выделение гормонов сытости, таких как пептид YY. "Это позволяет вам дольше чувствовать сытость и меньше чувствовать голод, являющийся идеальной комбинацией для контроля веса и аппетита", – добавляет она.

Есть много исследований, подтверждающих это. Например, одно исследование, в котором приняли участие девять молодых женщин с ожирением, показало, что употребление напитка из сывороточного протеина снижает аппетит.

Эти выводы касаются и мужчин. В исследовании 2011 года, опубликованном в Nutrition Journal, было установлено, что употребление 20 г казеина и горохового протеина за 30 минут до еды повышает ощущение насыщения и уменьшает количество потребляемой пищи. Однако исследование также выявило, что время употребления протеинового порошка имеет большое значение, поскольку при употреблении непосредственно перед едой участники не чувствовали повышенной сытости и не потребляли меньше пищи.

Итак, независимо от того, хотите ли вы похудеть, или просто хотите контролировать аппетит в течение дня, протеиновый порошок может помочь вам достичь ваших целей.

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