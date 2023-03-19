Дерматологи объяснили, действительно ли полезны антысептики

Качественное очищение кожи рук является естественной потребностью человека в повседневной жизни. Однако в последние годы пандемия коронавирусной инфекции привела к необходимости не только очищать, но и дезинфицировать кожу для снижения риска заболеть COVID-19. Средства для дезинфекции обещают очищение и обеззараживание кожи, однако иногда могут вызвать сухость и трещины, поэтому к их выбору следует отнестись серьезно.

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Правильная гигиена рук – один из лучших способов сохранить собственное здоровье, а дезинфекция может помочь обезвредить микробы. Сертифицированные дерматологи поделились с изданием EveryDayHealth информацией о том, как выбрать дезинфицирующие средства и не навредить коже.

Обычное тщательное мытье рук водой с мылом достаточно эффективно для борьбы с микробами, однако иногда возникает потребность в пользовании антисептиками. Так, если вы в пути и не можете вымыть руки, хорошим вариантом станет дезинфицирующее средство с содержанием не менее 60% спирта.

Однако, по мнению дерматологов, частое использование таких препаратов может иметь неприятные последствия, такие как раздражение кожного барьера и чрезмерную сухость кожи. У людей, уже имеющих заболевания кожи, например страдающих от экземы, использование дезинфицирующих средств может вызвать ухудшение и привести к покраснению, воспалению и шелушению.

К счастью, современная индустрия предлагает новейшие антисептические средства, сочетающие в себе ингредиенты, необходимые для борьбы с вызывающими инфекции микроорганизмами, и традиционные увлажняющие составляющие.

Чтобы правильно выбрать средство для дезинфекции кожи рук, воспользуйтесь советами специалистов:

Изучите состав и содержание спирта. По мнению врача-дерматолога Карана Лала, этиловый спирт лучше убивает микробы, чем изопропиловый. Кроме того, наиболее эффективны средства с содержанием спирта от 60 до 95%, однако для предотвращения чрезмерной сухости кожи лучше выбирать средние показатели. В то же время, обратите внимание и избегайте продуктов с возможным скрытым содержанием метанола, который может иметь опасные последствия для организма.

Выберите альтернативный вариант. Если у вас слишком чувствительная кожа, рассмотрите возможность использования антисептика без спирта. Хорошей альтернативой могут стать средства с хлоридом бензалкония, поскольку, по данным исследования, он способен деактивировать вирус COVID-19 как на коже, так и на поверхностях.

Ищите в составе увлажняющие элементы. Глицерин, кокосовое масло или сквален – все эти ингредиенты в составе антисептических средств способны удерживать влагу внутри и предотвращать сухость кожи.

Избегайте ароматизаторов. У людей, имеющих чувствительную кожу или страдающих экземой, аромат может вызвать нарушение кожного барьера и привести к ухудшению состояния.

Как видим, в случае необходимости использования дезинфицирующих средств, есть много возможностей подобрать безопасные варианты, которые не слишком вредят коже. Однако даже к ним дерматологи советуют относиться с осторожностью и использовать традиционные увлажняющие средства для кожи рук и не забывать о ежедневном уходе.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об особенностях ухода за кожей рук. Специалисты объяснили, что для предотвращения сухости кожи следует мыть руки водой комнатной температуры и использовать увлажняющий крем.

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