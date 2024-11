Диета OMAD: особенности и недостатки рациона

OMAD - это диета, которая ограничивает питание до одного часового окна и 23 часов голодания, что усиливает влияние периодического голодания. Хотя такой рацион может помочь похудеть, он также создает проблемы для здоровья в долгосрочной перспективе.

Таким образом, перед началом такой диеты важно взвесить все риски для вашего организма и предварительно проконсультироваться с диетологом. О чем именно стоит знать относительно этой диеты и как она работает, рассказали в Eat This, Not That.

Дефицит питательных веществ

Ограничивая себя только одним приемом пищи в день, вы уменьшаете шансы получить все необходимые питательные вещества. А потому важно, чтобы эта еда была не только богатой полезными компонентами, но и достаточно калорийной. Учтите, что средняя дневная норма калорий для женщин - 2000, а для мужчин - 2500. А потому, такая ограниченная диета может привести к дефициту питательных веществ и калорий, что рискованно для здоровья.

Замедление потери веса

Голодание 23 часа подряд может заставить организм перейти в режим голода, что замедлит метаболизм и потерю веса. Во время диеты OMAD тело получает сигнал сохранять энергию, поскольку оно не знает, когда получит новое "топливо". Это может затруднить долговременное похудение и негативно повлиять на гормоны, особенно у женщин. Кроме того, игнорирование сигналов голода истощает организм и является неестественным для его здоровья.

Вы можете полагаться на обработанные продукты

Для тех, кто придерживается OMAD из-за напряженного графика, полезно минимизировать употребление ультраобработанных продуктов с высоким содержанием натрия, заменяя их быстрыми здоровыми рецептами. Вместо того чтобы полагаться на замороженные блюда, ищите варианты, которые можно приготовить менее чем за 30 минут. Это поможет избежать всплесков воспаления и обеспечит ощущение сытости. Кроме того, сбалансированные блюда будут способствовать энергии и лучшему самочувствию в течение дня.

