Еда для мозга: чем питаться во время экзаменов

Во время экзаменов студенты находятся под огромным давлением, чтобы получить хорошие оценки, что в конечном счете вызывает у них тревогу и стресс. Кроме того, экзаменуемые, как правило, достаточно небрежно относятся к своему здоровью.

Мы подготовили для вас топ-5 полезных продуктов и несколько советов по рациональному питанию, которые помогут повысить умственную работоспособность во время экзаменов.

Жирная рыба

Натуральные жиры жирных сортов рыбы, таких как лосось и тунец, богаты омега-3 жирными кислотами, которые улучшают работу нашего мозга. Они стимулируют рост клеток мозга, улучшая настроение, снижая уровень стресса и обогащая наши общие когнитивные способности.

Кроме того, известно, что употребление этой рыбы снижает вероятность развития некоторых психических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

Орехи

Удобный и быстрый способ повысить мозговую активность – пожевать орехи. Насыщенные омега-3 жирными кислотами и легкими белками орехи помогают укрепить клетки нашего мозга и улучшить когнитивные функции.

Кроме того, грецкие орехи и миндаль, в частности, богаты антиоксидантом витамин Е, который защищает мозг от страшных психических расстройств. Итак, положите немного в рот во время долгих сеансов повторения.

Яйца

Яйца являются источником питательных веществ, необходимых для здоровья мозга. Холин – это соединение, содержащееся в яйцах, помогающее в формировании нейромедиаторов нашего мозга, что в конечном итоге способствует улучшению работы мозга.

Яйца также богаты белоком, антиоксидантами и полезными жирами. Всё это жизненно важно для укрепления и защиты мозга. Кроме того, они универсальны и достаточно просты в приготовлении.

Темная листовая зелень

Насыщенная антиоксидантами и полезными питательными веществами листовая зелень, такая как шпинат и капуста, помогает защитить мозг и улучшить его работу.

Кроме того, незаменимые витамины А, С и К уменьшают количество свободных радикалов, улучшают здоровье клеток и укрепляют работу мозга. Калий и железо увеличивают насыщение кислородом, защищают мозг и увеличивают его работоспособность.

Соевые продукты

Соевые бобы – еще один отличный источник омега-3 жирных кислот и нежирных белков, которые важны для улучшения здоровья и функционирования мозга. Соевые продукты содержат большое количество железа, которое может влиять на нашу память, концентрацию и обучаемость.

Поэтому включайте больше соевых бобов, тофа и соевого молока в рацион, чтобы улучшить работу мозга и когнитивные способности.

Лучшие диетические советы, чтобы оставаться здоровым во время экзаменов

Вот несколько важных диетических советов, которых следует придерживаться, чтобы оставаться здоровым во время экзаменов:

Питайтесь разумно, ешьте меньшими порциями, но через равные промежутки времени. Кроме того, убедитесь, что вы получаете достаточное количество питательных веществ. Никогда не откладывайте и не пропускайте завтрак. Избегайте нездоровых перекусов – ешьте здоровые варианты перекусов. Ешьте внимательно, не отвлекаясь. Пейте достаточно воды.

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