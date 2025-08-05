Еда перед экраном и недостаточный сон: почему на самом деле появляется жир на животе

Складки на животе могут появляться даже у тех, кто не имеет избыточного веса – и часто причиной является не только еда или недостаток спорта. Ежедневные привычки, на которые мы обычно не обращаем внимания, могут постепенно формировать жировые отложения в зоне талии.

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Они не только влияют на внешний вид, но и представляют угрозу для здоровья. Издание eatthis.com опубликовало пять самых распространенных ошибок, которые стоит исправить уже сегодня.

"Избыток жира в зоне талии может стать предвестником серьезных заболеваний – от повышенного давления до диабета. Именно поэтому важно поддерживать сильные и подтянутые мышцы живота, если хотите прожить долгую и здоровую жизнь", – отмечает Энтони Дж. Юнг, сертифицированный специалист по силовой подготовке.

1. Малоподвижный образ жизни

Проводите почти весь день сидя – дома, в офисе, в авто? Это может серьезно навредить вашему здоровью. Клиника Майо предупреждает: длительное сидение без регулярных перерывов связано с повышением давления, ожирением, проблемами с уровнем сахара в крови, нарушением баланса холестерина и, конечно, чрезмерным накоплением жира в области живота.

"Сидячий стиль жизни блокирует ваши усилия по похудению. К тому же он лишь усугубляет образование складок на животе, которые становятся заметнее, особенно когда вы садитесь", – объясняет Юнг.

2. Употребление пищи во время пользования гаджетами

Если вы привыкли есть за просмотром видео, пролистыванием соцсетей или чтением сообщений, стоит изменить эту практику. Такое поведение за столом заставляет нас потреблять больше пищи, чем нужно. Исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, доказало: люди, которые едят, отвлекаясь на телефон или книгу, потребляют в среднем на 15% больше калорий.

"Хотите похудеть? Отключите все отвлекающие факторы, сосредоточьтесь на еде и процессе пережевывания. Тогда вы съедите ровно столько, сколько нужно", – советует Юнг.

3. Вы находите оправдания своим пищевым слабостям

Часто слышите в голове фразы вроде "После такого тяжелого дня я заслуживаю чего-то вкусного"? Именно такие оправдания и формируют замкнутый круг неправильного питания. Вместо этого стоит создать четкий план питания.

"Слишком много людей находят объяснения своим неудачам в похудении, вместо того, чтобы просто придерживаться стратегии. Если вы будете иметь четкий план – самостоятельный или составленный диетологом – вам не придется каждый раз решать, что есть. Вы просто следуете плану и достигаете результатов", – объясняет эксперт.

4. Частое потребление фастфуда и обработанных продуктов

Газированные напитки, сладости, чипсы, фастфуд – все это наполнено пустыми калориями, не имеет никакой питательной ценности и вызывает привыкание. Ни телу, ни пищеварению, ни уровню жира эти продукты пользы не приносят.

В программе Frontiers for Young Minds отмечается, что такие продукты являются одной из основных причин ожирения, вызывают усталость, снижают концентрацию внимания и повышают риск сердечных заболеваний. Еда этого типа доступна, привычна и окружает нас повсюду, но важно научиться выбирать полезные альтернативы.

5. Недостаточный сон

Согласно исследованию Американского колледжа кардиологии, недостаток сна – особенно в сочетании с легким доступом к пище – способствует перееданию и накоплению именно висцерального, то есть опасного, жира в области живота.

"Некоторые считают, что 5-6 часов сна – это вполне достаточно. Но организм не обманешь. Недосыпание напрямую связано с увеличением жировой ткани, особенно в зоне живота", – предупреждает Юнг.

Для взрослых рекомендовано спать не менее 7 часов в сутки – и лучше не пренебрегать этим правилом.

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