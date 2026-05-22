Физическая активность против гипертонии: какие тренировки советуют эксперты

Высокое артериальное давление часто развивается незаметно, но может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Именно поэтому гипертонию нередко называют "тихим убийцей".

Новое исследование показало, что некоторые виды физической активности способны эффективно снижать давление и уменьшать риск опасных осложнений. Специалисты отмечают: даже умеренные регулярные тренировки могут существенно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, пишет express.co.

Речь идет, в частности, о высокоинтенсивных интервальных тренировках (ВИИT), комбинированных занятиях и классических аэробных упражнениях – бег, плавание или езду на велосипеде.

Авторы нового исследования, результаты которого опубликовали в British Journal of Sports Medicine, проанализировали данные 31 научной работы, посвященной влиянию физических нагрузок на людей с повышенным давлением. В исследованиях приняли участие 1345 человек с диагностированной гипертонией.

Результаты показали, что регулярные аэробные упражнения обеспечивают стабильное снижение показателей артериального давления в течение суток. Кроме того, исследователи впервые получили доказательства того, что ВИИT и комбинированные тренировки также положительно влияют на показатели 24-часового мониторинга давления.

"Важно, что это исследование предоставляет первые доказательства того, что комбинированная тренировка и высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИT) эффективны в уменьшении потребностей 24-часового амбулаторного мониторинга артериального давления", – отметили авторы работы.

В то же время они отметили, что доказательств эффективности йоги, пилатеса и рекреационных видов спорта пока недостаточно. По мнению ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы точнее оценить их влияние на артериальное давление.

"В общем, аэробные упражнения, комбинированные тренировки и высокоинтенсивные интервальные тренировки демонстрируют наиболее последовательные сигналы пользы, исходя из текущих данных", – подчеркнули исследователи.

Кардиологическая медсестра British Heart Foundation Реджина Гиблин прокомментировала результаты исследования так: "Регулярные физические упражнения могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до трети, при этом аэробная активность, такая как быстрая ходьба, остается особенно эффективной для снижения артериального давления".

По ее словам, результаты работы в очередной раз подтверждают, насколько важную роль физическая активность играет в контроле гипертонии.

"Хотя эти выводы являются многообещающими, нужны дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как сравниваются различные виды физических упражнений. Рекомендуется не менее 150 минут в неделю заниматься спортом умеренной интенсивности, и самое главное – найти занятие, которое вам нравится и которого вы можете придерживаться", – добавила она.

Главный исполнительный директор Stroke Association Джульет Бувери отметила, что повышенное артериальное давление является причиной примерно половины случаев инсульта, однако его можно контролировать.

"Хотя мы уже некоторое время знаем о пользе физических упражнений для снижения риска первичных и вторичных инсультов, мы приветствуем это исследование, которое показывает важную роль физических упражнений в снижении высокого кровяного давления", – сказала она.

Когда давление считается опасным?

Артериальное давление считают повышенным, если во время измерения его показатели составляют 140/90 мм рт. ст. или выше. Такое состояние создает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, мозг, почки и глаза.

Без надлежащего лечения высокое давление может увеличить риск сердечных заболеваний, инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, проблем с почками и даже сосудистой деменции. Врачи отмечают, что даже незначительное снижение артериального давления уже помогает уменьшить вероятность развития этих опасных состояний.

Реджина Гиблин также напомнила, что высокое кровяное давление часто не имеет никаких симптомов, поэтому люди могут годами не догадываться о проблеме.

"Регулярная проверка артериального давления и активный образ жизни является ключом к снижению риска", – подытожила она.

