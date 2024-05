Хитрые способы похудения: что следует использовать в ежедневной практике

Чтобы избавиться от лишних килограммов, важно сосредоточиться на качестве потребляемых продуктов, а не сосредотачиваться исключительно на количестве. Сокращение потребления сахара, обработанных продуктов и рафинированных зерен, а также включение в рацион цельных продуктов и ярких овощей, по словам Eatthis, прекрасное начало. Однако существует множество маленьких уловок и разумных приемов, которые могут ускорить ваш путь к похудению.

Двигайтесь, даже когда отдыхаете

Недавние исследования показали, что даже короткие периоды бездействия мышц могут существенно замедлить ваш метаболизм. Интегрируя движение, например, махи руками, даже когда вы сидите на диване, вы можете поддерживать метаболизм и продолжать сжигать жир.

Ешьте перед зеркалом

Исследование, опубликованное в The Journal of Association for Consumer Research, показало, что когда люди ели нездоровую пищу перед зеркалом, они испытывали дискомфорт. Они отдавали себе отчет, что эти продукты вредны и это приводило к принятию более здоровых пищевых решений.

Никогда не ходите в магазин на пустой желудок

Исследования показали, что покупка продуктов на пустой желудок может ухудшить вашу способность принимать решения о выборе здоровой пищи. Чтобы принимать мудрые решения, всегда хорошо поезжайте, прежде чем отправляться за покупками.

Выбирайте спортивную одежду

Выбор более повседневной одежды, например, спортивной, может ненамеренно увеличить вашу физическую активность в течение дня. Исследования Американского совета по физическим упражнениям показали, что ношение менее формальной одежды приводит к более высокому уровню ежедневной физической активности.

Цвет имеет значение

Цвет тарелок может влиять на размер порций. Исследование, проведенное в The Journal of Consumer Research, показало, что высокий цветовой контраст между едой и тарелкой может снизить потребление пищи. Люди, которые ели из белых тарелок, потребляли на 22% больше еды, чем те, кто ел из тарелок контрастного цвета, например, красного.

