Опыт Хлои Кардашян: как вернуть вес, который был до беременности, с помощью низкоуглеводной диеты

Потрясающая звезда реалити-шоу Хлои Кардашян после рождения дочери Тру преданно работала над восстановлением своей фигуры до беременности. По словам Eatthis, в своем стремлении восстановить идеальную форму как раз до пляжного сезона, она придерживалась низкоуглеводной диеты.

Для тех, кто сталкивался с проблемами таких диет, как кето или Аткинс, ориентироваться в ограничениях на крахмалистые продукты может быть сложной задачей. Однако Кардашян уверяет, что выбранной ею диеты "легче придерживаться..." и отмечает, что она включает в себя достаточное количество белка, что позволяет ей истощать себя в спортзале. Кроме того, она подчеркивает, что на этой диете она никогда не испытывает голода, поскольку может есть часто в течение дня.

1. Перекус перед тренировкой

Перед утренней тренировкой Кардашян подкреплялась сочетанием фруктового джема и миндального масла. Это идеальный заряд для повышения уровня энергии.

2. Завтрак после тренировки

После тренировки Кардашян выбирала сбалансированный завтрак. Она готовила два яйца с питательной чашкой овсянки и свежими фруктами. Потребление нежирного белка из яиц поддерживает мышцы в тонусе, а клетчатка, содержащаяся в овсянке и фруктах, помогает предотвратить голод после тренировки.

3. Утренний перекус

Кардашян сдерживала свои утренние мучения голода, тянусь к кусочку фрукта – здоровому и освежающему варианту. Это поможет утолить голод и способствовать снижению веса.

4. Обед

Для этого приема пищи следует попробовать приготовленную порцию из куриной грудки на гриле в сочетании с половиной порции простых крахмалистых углеводов, таких как батат или полстакана белого риса. Кардашян сохраняла полную порцию крахмала из-за родов.

К основному блюду подается гарнир из овощей и салат. Для заправки рекомендуются простые винегреты на основе масла, а предпочтение отдается овощам с высоким содержанием железа, таким как шпинат, свекла, спаржа, брокколи или салат ромен. Хотя допускается замена курицы другим нежирным мясом, оно должно быть приготовлено более здоровыми методами, такими как гриль, приготовление на пару, запекание или обжаривание на фритюре.

5. Полдник

Чтобы поддерживать уровень энергии в течение дня, Хлоя отмечает важность перекусов фруктами, овощами и орехами. Она советует никогда не позволять себе чувствовать голод, способствуя здоровому и непрерывному источнику энергии.

6. Ужин

На ужин следует совмещать порцию батата с порцией рыбы, которую она считает лучше других белков как с точки зрения продуктивности, так и с точки зрения ускорения похудения. Дополнение низкокалорийной диеты тремя еженедельными порциями рыбы привело к тому, что люди потеряли примерно на 2,2 фунта больше.

7. Десерт

В своем стремлении сократить потребление сладкого, Кардашян заменяет традиционные десерты природной сладостью фруктов. Этот выбор отвечает здоровым, низкокалорийным альтернативам.

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