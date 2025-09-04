Ходьба без усилий: 9 способов оставаться активным каждый день

Ходьба – это самый простой и одновременно один из самых полезных способов поддерживать здоровье ежедневно. Она не требует специального оборудования или особых условий, достаточно лишь желания двигаться.

Видео дня

Эксперты отмечают: даже несколько дополнительных шагов в повседневном расписании способны положительно повлиять на самочувствие. Издание eatthis.com опубликовало простые, но действенные хитрости, которые помогут незаметно добавить больше ходьбы в вашу жизнь.

Думайте не о дне, а о месяце

Многие привыкли ориентироваться на ежедневные показатели шагов, но диетолог и тренер Мелисса Морей предлагает изменить подход: "Вместо 6500 шагов в день поставьте себе цель – 200 500 шагов за месяц. Это позволит распределить активность равномерно и постепенно увеличивать нагрузку", – объясняет она.

Вместо музыки – подкасты или аудиокниги

Тренер Стив Стоунхаус предостерегает от привычки всегда ходить под музыку: "Мы подстраиваем шаги под ритм и в результате идем то слишком быстро, то слишком медленно. К тому же песни быстро надоедают".

Он советует выбирать подкасты или аудиокниги: более длительный формат помогает дольше оставаться в движении. Если сюжет увлечет, прогулка может незаметно растянуться на час – и это будет продуктивнее, чем просто отмерять 4 мили под музыку.

Рабочий день как возможность для прогулки

Президент YogaSix Линдси Джанк рекомендует внедрить "ходячие встречи": "Проводите телефонные звонки или совещания во время ходьбы. За полчаса можно сделать немало шагов, даже если параллельно нужно делать заметки в телефоне".

Движение во время отдыха

Физиотерапевт Ким Макдональд напоминает: даже просмотр телевизора можно сделать активным. "Ходите на месте или обойдите несколько раз стол во время рекламных пауз", – советует она. С детьми прогулки можно превратить в игру: поиск цветов, ягод, "сокровищ" в природе.

Прогулки с четвероногим другом

Тренер Джейк Дермер говорит просто: "Возьмите собаку из приюта – и вам точно придется гулять каждый день". Забота о любимце станет лучшим стимулом к активности.

Имитация "дороги на работу"

Основатель Coffeeble Томас Фальц делится собственной стратегией: "Я работаю удаленно, но все равно ежедневно имею маршрут – 30-40 минут прогулки вокруг дома. Это помогает отделить рабочее время от личного и одновременно дважды в день двигаться".

Тредмил-стол

Физиотерапевт Тим Фратичелли советует еще одно решение: "Можно обустроить рабочее место с беговой дорожкой. Это позволяет сжигать более 300 калорий в час". Он приводит пример мамы, которой удалось пройти около 10 500 км в год и похудеть на 23 кг, просто работая за таким столом.

Домашние дела как тренировка

Врач Эмбер О'Брайен подчеркивает, что даже уборка помогает двигаться: "Регулярно расхламляйте шкафы, кухню или спальню – и вам гарантированно придется больше ходить".

Она также советует пить больше воды: так вы чаще будете посещать туалет, а если он на другом этаже – еще и преодолевать лестницу.

Напоминание об активности

Самый простой способ добавить движения – таймер. "Делайте 10-минутный перерыв на ходьбу каждые два часа работы. Это помогает не только ускорить метаболизм, но и повышает работоспособность", – советует тренер Джошуа Лафонд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезны прогулки для мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.