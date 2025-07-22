Йогурт, который помогает потерять сантиметры на талии: совет эксперта

Йогурт давно стал популярным перекусом среди тех, кто заботится о здоровье и фигуре. Но не каждый продукт, который выглядит "полезным", действительно таковым является.

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Некоторые виды йогуртов могут содержать скрытые добавки, мешающие похудению, особенно в зоне живота. Диетолог объясняет eatthis.com, какой йогурт на самом деле стоит выбирать, если ваша цель – плоский живот.

"Лучший йогурт для уменьшения жира в области живота – это обезжиренный вариант без добавления сахара или с его минимальным содержанием. Во многих йогуртах содержится слишком много добавленного сахара, что может способствовать накоплению жира в области живота", – отмечает диетолог Лиза Янг.

Как йогурты с минимальным содержанием сахара влияют на фигуру?

Прежде чем погрузиться в детали, важно понимать: проблема не в эпизодическом потреблении сладкого йогурта, а в систематическом употреблении продуктов с высоким содержанием добавленного сахара. Это может постепенно приводить к увеличению жировых отложений, в частности в зоне живота.

Избыточный сахар, когда его регулярно потребляют в большом количестве, накапливается в организме и откладывается в виде жира. Согласно данным из American Journal of Clinical Nutrition, за период с 1970 года уровень добавленного сахара в пищевых продуктах вырос на 25%. В той же публикации указано, что избыток фруктозы – одного из компонентов добавленного сахара – печень не способна полностью переработать, и она превращается в жир.

Более того, йогурты с высоким содержанием сахара, но с низким количеством белка или клетчатки не дарят длительного ощущения сытости. Это может провоцировать желание перекусить снова. В одном из исследований, опубликованном в журнале Appetite, было подтверждено: такие продукты могут вызвать чрезмерное потребление калорий в течение дня.

Почему белок в йогурте так важен?

Если вы ищете вариант йогурта с низким содержанием сахара, который ещё и даёт ощущение насыщения, выбирайте тот, который богат белком. Белок не только способствует сохранению мышечной массы и активного метаболизма, но и эффективно уменьшает чувство голода. Более того, исследования показывают: достаточное потребление белка связано с уменьшением жира именно в области живота.

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