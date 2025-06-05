Как 14 дней без сахара изменили тело и разум: эксперимент

Многие считают себя вполне здоровыми, пока не получают неожиданные результаты анализов. Именно так произошло с журналистом и редактором Джеффом Чатари, которому диагностировали преддиабет.

Видео дня

Это стало толчком для кардинальных изменений в его питании – прежде всего в отказе от добавленного сахара. В своём рассказе изданию eatthis.com он делится тем, как это решение повлияло на его здоровье, внешность и самочувствие.

Несмотря на то, что Джефф Чатари считал себя человеком, придерживающимся здорового образа жизни, результаты простого анализа крови на гликированный гемоглобин (HbA1c) дали ему повод задуматься.

"Я всегда был активным, питался дома и заботился о своем здоровье. Но однажды врач сообщил мне неожиданное: у меня обнаружили преддиабет. Это означало, что уровень глюкозы в моей крови был слишком высоким, хотя еще не диабетического уровня. Для меня это стало настоящим сигналом опасности", – вспоминает Чатари.

Причиной проблемы оказался продукт, который незаметно присутствует в рационе большинства людей – добавленный сахар. Он скрывается в соусах, хлебе, хлопьях и многих других продуктах. Осознав это, Джефф решил полностью отказаться от добавленного сахара. И этот шаг стал переломным в его жизни.

"Я создал 14-дневный план питания без сахара, который не только помог мне чувствовать себя лучше, но и дал новое качество жизни. И я точно знаю: это может помочь и другим", – говорит он.

1. Уменьшилась тяга к еде, и сытость длилась дольше

Согласно исследованию Копенгагенского университета, продукты, богатые растительной клетчаткой, существенно продлевают чувство сытости. Именно на таких продуктах базируется 14-дневная диета Чатари.

"Как только я начал есть больше овощей в течение дня, а не только вечером, я перестал постоянно думать о перекусах. Салаты на обед, зелень в утреннем смузи, овощи в качестве гарнира - всё это помогало мне не срываться на печенье или мороженое", – делится редактор.

В исследовании также установили, что те, кто ел белок из растений, таких как фасоль или горох, потребляли в среднем на 12% меньше калорий в следующий приём пищи, чем те, кто ел мясо. Растительная клетчатка оказалась более эффективной в борьбе с перееданием.

2. Улучшилась чувствительность к инсулину

Участники клинического исследования, которые в течение нескольких недель ежедневно пили черничные смузи, не меняя ничего в диете, повысили чувствительность к инсулину более чем на 10%.

"Я узнал, что клетчатка в смузи помогает избегать внезапных скачков и спадов глюкозы, в отличие от фруктовых соков. Это ещё одно доказательство того, как важно потреблять цельные продукты", – объясняет Чатари.

Улучшение инсулиновой чувствительности – ключевой шаг для предотвращения диабета 2 типа.

3. Уменьшился риск развития диабета 2 типа

Ожирение является мощным фактором риска для развития диабета. По статистике, избыточный вес повышает вероятность заболевания в 40 раз. Но потеря всего 7% массы тела может снизить риск развития диабета почти на 60%.

"Благодаря бессахарной диете я безопасно похудел, и это серьезно уменьшило мои шансы столкнуться с диабетом. Даже 5% потери веса уже дают ощутимый эффект", – отмечает Джефф.

4. Появилось больше энергии

Постоянная усталость часто сопровождает тех, кто злоупотребляет сахаром. Но просто убрать сладости недостаточно – важно сбалансировать рацион.

"Мой план питания помог мне держать стабильный уровень сахара в крови, и я больше не чувствовал энергетических "горок". В результате я имел больше сил без потребности в кофеине или шоколаде", – делится автор.

5. Укрепились мышцы

С возрастом мышечная масса постепенно уменьшается, поэтому ее сохранение требует усилий. Исследователи из Университета Делавэра и Национального института старения доказали: ограничение сахара в сочетании с силовыми тренировками способствует увеличению мышц и улучшает метаболизм глюкозы.

"Я понял: чем больше мышц, тем лучше организм использует сахар, уменьшая риск инсулинорезистентности", – рассказывает Чатари.

6. Улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы

Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что диета с низким содержанием углеводов положительно влияет на функционирование артерий. Кроме того, анализ 23 клинических исследований подтвердил: такая диета снижает риск метаболического синдрома и сердечных недугов.

"У тех, кто потреблял меньше углеводов, наблюдалось снижение уровня общего холестерина, ЛПНП (плохого) холестерина и триглицеридов. Зато рос уровень ЛПВП – полезного холестерина", – приводит данные Джефф.

7. Исчез жир в области живота

Висцеральный жир является наиболее опасным и прямо связан с диабетом 2 типа. Но ограничение потребления сахара активирует процесс сжигания жира именно в этой зоне.

"Участники исследования, которые придерживались диеты с низким содержанием углеводов, похудели в среднем на 4,5 кг больше, чем те, кто потреблял маложировую пищу. При этом снижение жира на животе было значительно эффективнее именно в группе с ограниченным углеводным рационом", – отмечает Чатари.

8. Психологическое здоровье улучшилось

Висцеральный жир, который накапливается вокруг органов, также связан с повышенным уровнем кортизола – гормона стресса. А это провоцирует ухудшение настроения.

"В исследовании среди женщин среднего возраста наличие большого количества внутреннего жира на животе ассоциировалось с депрессией и раздражительностью", – говорит Чатари.

Другое крупное исследование с участием более 12 000 человек показало: чем больше порций овощей и фруктов человек добавляет в рацион, тем выше его уровень счастья. Переход от нулевого потребления до восьми порций ежедневно давал такой же эффект, как и возвращение к работе после безработицы.

"Отказ от добавленного сахара сделал мою жизнь не просто здоровее, но и наполненной смыслом. Я стал счастливее – и это лучший результат, который я мог получить", – заключает Джефф Чатари.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как снизить уровень сахара без медикаментов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.