Консервы в рационе: какие скрытые риски они представляют для здоровья

Консервированные продукты уже давно стали неотъемлемой частью рациона многих людей благодаря своей доступности и длительному сроку хранения. Однако регулярное употребление такой пищи может иметь не только преимущества, но и определенные риски для здоровья.

Видео дня

Наибольшую озабоченность специалистов вызывает высокое содержание соли, сахара и отдельных пищевых добавок в некоторых видах консервов. Диетолог Ариэль Кестенбаум объяснила eatthis.com, на что стоит обращать внимание при выборе консервированных продуктов и почему они не должны полностью заменять свежие овощи и фрукты.

Почему не стоит питаться преимущественно консервами?

Одной из главных проблем консервированных продуктов является высокое содержание натрия. Избыток соли в рационе может способствовать повышению артериального давления, увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и вызывать задержку жидкости в организме.

"Чрезмерное потребление натрия может негативно влиять на кровяное давление и другие заболевания сердца, а также может привести к задержке воды, что может вызвать отеки", – говорит Кестенбаум.

Главные истории дня

Еще одним фактором, вызывающим беспокойство, остается бисфенол А (BPA). Хотя большинство производителей уже отказались от использования этого компонента во внутреннем покрытии банок, примерно 10 % консервов все еще могут его содержать. По словам эксперта, регулярный контакт с этим веществом связывают с повышением артериального давления и потенциальным увеличением риска развития некоторых онкологических заболеваний. Именно поэтому при покупке стоит обращать внимание на маркировку об отсутствии бисфенола А.

Свежие или консервированные овощи и фрукты: что полезнее?

По словам Кестенбаум, в большинстве случаев существенной разницы в питательной ценности между свежими и консервированными овощами и фруктами нет.

"Это зависит от ситуации. В большинстве случаев нет никакой реальной разницы в пищевой ценности консервированных и свежих фруктов и овощей. Однако разница заключается в том, что добавляется для сохранения или "усиления" вкуса", – отмечает она.

Основная проблема заключается в дополнительных ингредиентах. Консервированные фрукты нередко хранятся в сладком сиропе, содержащем много сахара, тогда как овощи часто содержат избыток соли.

"Важно искать варианты с пониженным содержанием натрия или без добавления натрия. Если это невозможно, попробуйте тщательно промыть овощи перед употреблением", – советует Кестенбаум.

Специалист также рекомендует после вскрытия банки не хранить её содержимое слишком долго, ведь со временем количество полезных веществ постепенно уменьшается. Поэтому овощи и фрукты желательно употребить как можно быстрее.

Что лучше выбрать: консервированные или замороженные продукты?

Если есть возможность выбора, замороженные овощи и фрукты обычно имеют преимущество. Их замораживают в период максимальной спелости, когда содержание витаминов и минералов максимально высокое. Кроме того, такие продукты значительно реже содержат консерванты и часто лучше сохраняют естественный вкус.

"Консервированные фрукты и овощи имеют тенденцию терять часть своей пищевой ценности из-за нагрева, которому они подвергаются в процессе консервирования. Учитывая это, многие консервированные фрукты и овощи по-прежнему содержат много полезных веществ, поэтому можно и нужно использовать те, которые наиболее доступны", – говорит Кестенбаум.

В то же время эксперт подчеркивает, что даже консервированные овощи и фрукты остаются лучшим выбором, чем полное отсутствие растительной пищи в рационе. Лучшее питание – это разнообразное меню, в котором сочетаются свежие, замороженные и, при необходимости, консервированные продукты.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как ферментированные огурцы влияют на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.