Лучшая тренировка от большого живота: силовые упражнения для похудения

Чтобы избавиться от большого живота, следует начать с дефицита калорий, сосредоточившись на нежирном белке и овощах. Вместе с тем, силовые тренировки хотя бы 3 раза в неделю помогут сжигать больше калорий и улучшить метаболизм, а потому их стоит сделать основой вашего фитнес-плана.

Сосредоточьтесь на базовых упражнениях, таких как приседания, тяги и выпад, чтобы задействовать все мышцы. Как их выполнить и что поможет улучшить форму, избавившись от большого живота, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с гантелями

Встаньте прямо, держа гантели, а ноги на ширине плеч. Отведите бедра назад, и приседайте, держа грудь высоко. Вернитесь в исходное положение, надавливая пятками, подключая квадрицепсы и ягодицы. Выполняйте 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Отжимания

Примите позицию отжимания, держа плечи в линии с запястьями, а спину — прямой. Держите корпус напряженным и контролируемо опускайтесь, пока все тело не коснется пола. Оторвите руки от земли, а затем верните их на место, чтобы подняться. Выполняйте 3-4 подхода по 8-15 повторений.

Тяга каната широким хватом

Сядьте на гребной тренажер, крепко став ногами на подножку и возьмитесь за ручку. Вытяните ее, выпрямив ноги, а затем отведите локти назад к бедрам, сжимая спину. Растяните лопатки, выпрямите руки и готовьтесь к следующему повторению. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Румынская становая тяга с гантелями

Для становой тяги возьмите гантели перед собой. Держите спину ровной, а колени слегка согнутыми и двигайте бедра назад, тянув гантели вдоль бедер. Когда почувствуете растяжение в подколенном сухожилии, двигайте бедра вперед, сжимая ягодицы. Сделайте 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Выпады при ходьбе с гантелями

Начните с выпадов с гантелями в каждой руке. Шагайте вперед, фиксируя ногу и опускайтесь, пока заднее колено не коснется пола. Сделайте шаг другой ногой и повторите. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.

