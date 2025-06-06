Лучше, чем кофе: назван "трюк", который быстро придаст энергии и улучшит концентрацию
Многие люди сталкиваются с резким снижением энергии после обеда, сонливостью и ищут быстрые решения. Вместо этого эксперты советуют простой и доступный способ, который эффективнее очередной чашки кофе.
Американская исследовательница Холли Боуэн из Южного методистского университета поделилась советом, как быстро восстановить силы и сосредоточенность без кофеина. Она отметила, что короткая прогулка может существенно улучшить самочувствие.
Почему после обеда нас клонит в сон
Физиологическое снижение энергии после еды связано с тем, что кровь активнее направляется к органам пищеварения. В то же время мозг получает меньше кислорода, что вызывает сонливость, потерю концентрации и желание съесть что-то сладкое.
По словам экспертов, достаточно немного подождать, чтобы мозг "догнал" сигнал сытости. И все же многие люди тянутся к кофе или перекусам, не зная, что есть более эффективная альтернатива.
Прогулка вместо кофе лучше
Боуэн рекомендует заменить кофе на короткую пешую прогулку, которая активизирует кровообращение и снабжает мозг кислородом. Она отметила, что 15 минут неторопливой ходьбы способны снять напряжение, улучшить настроение и повысить производительность.
"Никакой быстрой ходьбы, никакого потоотделения. Просто пройдитесь, дышите немного глубже и позвольте своим мыслям свободно течь", – заявила исследовательница.
Прогулка также способствует выработке гормонов радости и снижению уровня кортизола, улучшает память и концентрацию. Поэтому работа после короткой прогулки может быть намного эффективнее.
Что делать, если нет времени на прогулку
Если выйти на улицу невозможно, стоит хотя бы немного подвигаться: сделать несколько приседаний, попрыгать или пробежаться на месте. Это поможет не только разбудить организм, но и уменьшить скачки сахара в крови после еды.
Специалисты даже советуют легкие упражнения после каждого приема пищи, чтобы улучшить обмен веществ и повысить чувствительность к инсулину. Такая активность поддерживает стабильную энергию в течение дня.
Впрочем, регулярная усталость и сонливость, несмотря на здоровый образ жизни, могут сигнализировать о медицинских проблемах. В таком случае целесообразно сдать анализы и получить консультацию врача. Среди возможных причин: анемия, гипотиреоз, диабет, сердечная или почечная недостаточность, гепатит С, а также психические состояния – тревожные расстройства или депрессия.
Как сообщал OBOZ.UA, если вы мечтаете засыпать легко, спать крепко и просыпаться бодрыми, пришло время обратить внимание на свой дневной режим. Качество сна напрямую влияет не только на самочувствие, но и на вес, обмен веществ и уровень энергии.
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