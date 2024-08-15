Мифы о похудении: во что не стоит верить и как питаться сбалансированно

Каждый из нас мечтает быть вечно молодыми и стройными. Но если первое нам не подвластно, то второе – полностью в наших руках. Хотя самое красивое стройное тело становится для многих недостижимой мечтой.

А для некоторых борьба с лишним весом превращается в бесконечный процесс потери и набора килограммов, поиска эффективных диет и изнурительных тренировок. На пути к вожделенной фигуре становятся и мифы о питании. Издание eatthis.com раскрывает правду о самых распространенных ошибочных убеждениях относительно еды.

Ночной прием пищи способствует набору веса

Доказательств того, что еда в позднее время суток приводит к увеличению веса, очень мало, отмечает Алисса Рамси, MS, RD, представитель Академии питания и диетологии. "Лишние калории, а не время их употребления, являются причиной набора веса", – объясняет она.

Поэтому, если вы не могли поужинать в 18:00, прием пищи в 21 или 22 вечера не станет причиной лишних килограммов. Однако следует соблюдать осторожность с ночными перекусами, если вы уже получили дневную норму калорий.

Фрукты содержат слишком много сахара

Рамси опровергает утверждение, что фрукты с высоким содержанием сахара способствуют образованию жира на животе. Фрукты содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, а в отличие от сладостей они обеспечивают необходимые питательные вещества. Клетчатка во фруктах помогает регулировать уровень сахара в крови и препятствует его превращению в жир.

Веганы не получают достаточно белка

Согласно данным Vegetarian Resource Group, только одна десятая часть вашего дневного потребления калорий должна поступать из белка. Продукты, такие как тофу, цельные зерна, фасоль и бобовые, являются отличными источниками белка. Ваше тело может перерабатывать только 30 г белка за один прием пищи, поэтому чрезмерное потребление приводит к его накоплению в виде жира.

Частое питание помогает похудеть

Пища каждые 2-3 часа не ускоряет метаболизм. Ваше общее количество потребленных калорий в течение дня имеет большее значение, чем частота приемов пищи.

Микроволновые печи вызывают рак

Нет доказательств того, что микроволновые печи изменяют генетическую структуру пищи или вызывают рак. Они просто нагревают пищу, заставляя молекулы воды вибрировать, что создает тепло. Однако следует избегать чрезмерного приготовления пищи в микроволновке, чтобы сохранить ее питательные свойства.

Кофе вреден для вас

Исследование Гарвардского университета показало, что употребление кофе снижает риск развития диабета 2 типа почти на 30%. Если у вас нормальное АД и вы хорошо переносите кофеин, одна-две чашки кофе в день могут быть даже полезными.

Витамин С лечит простуду

Несмотря на популярное убеждение, витамин С не лечит простуду. Однако он способствует усвоению железа и может помочь организму метаболизировать белки.

Агава полезнее белого сахара

Агава не менее обработана или натуральна, чем обычный сахар. Оба продукта состоят из глюкозы и фруктозы и организм не различает их источники.

Углеводы способствуют набору веса

Углеводы – важный источник энергии, и они должны составлять от 45 до 65% вашего рациона. Фрукты, овощи, фасоль и зерновые – все они полезны источники углеводов.

Диеты с низким содержанием жира наилучшие для похудения

Диеты с низким содержанием жира могут привести к недостатку питательных веществ и увеличить потребление ненужных добавок и подсластителей. Кроме того, отсутствие жиров в пище снижает ее сытность, что может привести к перееданию.

Протеиновые батончики всегда полезны

Протеиновые батончики не всегда являются здравым выбором. Если они предназначены для замены еды, убедитесь, что они содержат не более 400 калорий. Выбирайте короткий и понятный список ингредиентов.

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