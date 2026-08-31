Минус 18,5 кг: гинекологи удалили 60-летней львовянке кисту яичника гигантских размеров

Гинекологи клиники "Мать и ребенок" Университетской больницы Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого удалили многокамерную кисту яичника гигантских размеров. Вес доброкачественной опухоли составлял 18,5 килограммов.

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Об этом сообщается в официальных социальных сетях учреждения. После операции даже вес женщины значительно уменьшился.

Подробности операции

В гинекологическое отделение Кампуса имени Огиенко обратилась 60-летняя львовянка, у которой обнаружили значительное увеличение живота, резкое похудение, одышку и частое мочеиспускание.

Опухоль только негативно сказывалась на здоровье пациентки: по ее словам, из-за огромного живота она могла спать только в полусидячем положении – в любом другом положении из-за давления ей становилось трудно дышать. С огромным образованием на яичнике она жила долгое время и, несмотря на настояния родных, откладывала операцию. Однако когда симптомы стали обостряться, она обратилась к врачам.

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"У женщины диагностировали многокамерную кисту яичника гигантских размеров и миому матки. По данным МРТ и показателям онкомаркеров признаков онкологического процесса не было. Во время лапаротомической операции мы сначала удалили жидкость из каждой из камер кисты, удалили образование, а затем – матку с придатками", – сказал заведующий гинекологическим отделением Тарас Мартин.

По словам специалиста, за более чем 30 лет практики он не сталкивался с подобным рекордным случаем в истории медицины. После операции вес пациентки уменьшился почти на 19 килограммов, говорится в сообщении. Уже через два дня женщина вернулась домой, а состояние ее здоровья улучшилось.

Напомним, в львовской больнице Святого Пантелеймона сосудистые хирурги удалили пациентке огромную псевдоаневризму размером с грейпфрут. Доброкачественная опухоль образовалась в области локтевого сгиба, вызывая боль и значительный дискомфорт.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи выхаживали девочку Квитку, которая родилась 4 июня на 29-й неделе беременности с весом 900 граммов. Из-за незрелых лёгких ейпотребовалась респираторная поддержка, но уже через три недели после рождения она начала дышать самостоятельно.

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