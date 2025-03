Напиток, который помогает бороться с запором

Запор может вызывать боль и вздутие, но правильный выбор пищи и напитков поможет быстро облегчить это состояние. Недостаточное потребление клетчатки, обезвоживание и избыток обработанной пищи — это основные причины проблемы, а потому стоит сосредоточиться на полезных овощах, фруктах и воде.

Если нужно быстрое решение, попробуйте добавить в рацион изюм, сладкий картофель, семена чиа или черную фасоль, а среди напитков лучше всего работает кофе или сок из сушеных слив. Каким образом эти напитки стимулируют пищеварение, рассказали в Eat This, Not That.

Как кофе помогает опорожниться?

Если после утреннего кофе вы сразу чувствуете потребность в туалете — это вполне нормально. Кофе стимулирует пищеварительную систему, заставляя мышцы кишечника активнее сокращаться, что ускоряет опорожнение. Кроме того, его кислотность усиливает выработку желудочной кислоты и специфических гормонов, которые способствуют перистальтике.

Даже теплый напиток сам по себе может стимулировать кишечник, но реакция на кофе у каждого разная. Поэтому, если кофе вам подходит — смело наслаждайтесь его эффектом. А если нет, есть и другие напитки, которые могут помочь при запоре.

Есть ли альтернативы кофе?

Сок из чернослива — это хорошая альтернатива кофе, если вам нужен естественный способ облегчить запор. Он содержит клетчатку, которая добавляет объем стула, и сорбит, действующий как мягкое слабительное, втягивая воду из кишечника.

Благодаря этому сочетанию сок чернослива способствует регулярному опорожнению без лишнего дискомфорта. Но важно всегда следить за уровнем гидратации, ведь вода играет ключевую роль в здоровье пищеварения.

