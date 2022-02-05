Не коронавирусом единым: под предлогом борьбы с COVID-19 правительство забрало деньги у больных раком и туберкулезом

Перефразируя известную поговорку: можно вечно смотреть, как горит огонь, течет вода, а Кабмин Шмыгаля борется с COVID-19. Некоторые инициативы самопровозглашенных чемпионов по борьбе с коронавирусом – вроде запрета ходить в магазины за носками минувшей зимой или предложения вакцинированным пенсионерам покупать за "ководную тысячу" абонементы в спортклубы – уже стали мемами. А некоторые – как, например, провалы в обеспечении ковидных больниц кислородом этой осенью, когда сразу два кислородных завода на пике пандемии одновременно закрылись на профилактику – вполне могли бы стать предметом изучения правоохранительных органов.

19 января на очередном заседании правительство решило расширить перечень совсем не смешных инициатив – и под предлогом борьбы с коронавирусом фактически ограбило больных туберкулезом и раком украинцев. При этом сами украинцы эту аферу вряд ли заметили – потому что властью она преподносится как незаурядное достижение.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко 19 января на своей странице в Фейсбуке похвастался новыми решениями Кабмина в сфере медицины. Тогда правительство разрешило тратить "ководную тысячу", в том числе, и на приобретение лекарств, сократило до 9 месяцев сроки действия сертификатов о вакцинации и, главное, – выделило 91 млн грн на закупку реагентов для обнаружения COVID-19 методом ПЦР.

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"Выделить средства удалось благодаря экономии средств в 2020 году по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями". Благодаря экономии удастся купить наборы реагентов, которых хватит на проведение около 415 тысяч ПЦР-исследований", – отчитался министр.

Правда, господин Ляшко не уточнил, планирует ли государство снова по привычке переплачивать на закупках тестов и реагентов. Как это делалось раньше, мы недавно рассказывали.

В целом ПЦР-тестирование – дело важное и нужное. Поэтому в закупке реагентов для проведения такого тестирования, кроме возможного желания у участников тендеров побольше заработать за государственный счет, нет ничего плохого. Но только до тех пор, пока не узнаешь, как именно и на чем "сэкономили" эти 91 миллион гривен.

Ответ на этот вопрос спрятан в приложении к упомянутому постановлению КМУ, согласно которому ПЦР-наборы добавлены в номенклатуру закупок 2020 года по направлению "медикаменты для лечения туберкулеза".

Другими словами, у больных туберкулезом украинцев просто забрали десятки миллионов гривен для закупки тестов.

И это – в условиях хронического недофинансирования туберкулезных лечебниц и отделений. Так, областные тубдиспансеры обеспечены лекарствами, необходимыми для лечения украинцев с туберкулезом, в среднем всего на 40% от потребности! В частности, по словам работников профильных больниц, критически не хватает Бедаквилина – препарата, незаменимого при лечении тяжелых форм туберкулеза.

Пытаясь балансировать в условиях острой нехватки необходимых препаратов, врачи вынуждены постоянно менять для больных схемы лечения, что не может не отражаться на его эффективности.

И в этих условиях чиновникам не приходит в голову ничего лучше, чем отобрать у больных туберкулезом еще без малого 100 миллионов! Просто потому, что им не пришло в голову, что запланировать закупку ПЦР-тестов и реагентов, а также найти деньги для их приобретения можно было заранее.

Коронавирус, без сомнения, очень опасное заболевание с достаточно высокой летальностью. Пандемия этой болезни унесла более 100 тысяч жизней украинцев – и, к сожалению, эта страшная цифра продолжает расти.

Однако туберкулез ничуть не уступает в смертоносности ни коронавирусу, ни каким-либо другим инфекционным заболеваниям. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно заражаются туберкулезом около 10 млн., а умирают – около 1,5 миллиона человек на планете. Ежедневно туберкулез уносит в среднем 4 тысячи жизней.

И заболеть этой болезнью очень просто: она передается через воздух и всего нескольких микробов, которые вдохнул здоровый человек, просто проходя рядом с больным с заразной формой туберкулеза – достаточно, чтобы заражение произошло. В среднем один такой больной заражает от 10-15 человек в год. И остановить или, по крайней мере, притормозить этот процесс может только полное и своевременное лечение.

В настоящее время Украина занимает лидирующие позиции в мире по распространенности туберкулеза. Если в Европе это опасное заболевание диагностируют у 11 человек на каждые 100 тысяч населения, то в нашем государстве этот показатель по официальным данным составляет, по меньшей мере, 44 больных на 100 тысяч граждан. По статистике, сейчас туберкулезом болеет около 550 тысяч украинцев. Реальные же цифры – минимум в 1,5-2 раза больше.

В первую очередь туберкулез бьет по легким. Однако часто болезнь поражает и другие органы: почки, лимфатические узлы, кости, кожу, глаза и даже мозг. Особенно опасно это заболевание для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом: они больше рискуют получить серьезные осложнения, спровоцированные болезнью – а перечень таких осложнений очень серьезный.

И господин Ляшко не может не знать, насколько опасно это заболевание и насколько серьезна ситуация с его распространенностью в Украине. Ведь возглавляя Центр общественного здоровья, он, в частности, координировал распределение средств, выделенных на противодействие распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИД Глобальным фондом – в 2018-20 годах на эти нужды в Украину было направлено 55,6 миллионов долларов.

Вот только воспользоваться этими средствами должным образом в Украине так и не смогли. Согласно выводам Счетной палаты, обнародованным в сентябре 2020 года, усилия государства по противодействию туберкулезу на протяжении последних лет были провальными. Так, аудиторы установили, что Минздрав не мониторил, как именно и на что тратились средства Глобального фонда. Более того: ни Минздрав, ни Центр общественного здоровья вообще не имели представления, сколько в целом средств было использовано на противодействие туберкулезу в 2018-2019 годах. Не было также надлежащего мониторинга потребностей регионов в средствах диагностики и лечения болезни.

При этом несколько лет назад стартовал процесс закрытия тубдиспансеров: в 2018-2019 годах их количество со 169 уменьшилось до 137. Количество койкомест же сократилось на 16% (- 3371 койкомест). Вдобавок больницам осложнили получение от НСЗУ пакета "Лечение туберкулеза": по состоянию на апрель 2021 года законтрактовано по этому направлению было всего 25 больниц. На практике это означает, что больных туберкулезом просто распустили долечиваться дома – под наблюдением семейного врача. И ни министр Ляшко, ни премьер Шмигаль, ни кто-либо еще из причастных к этой "победе" не сможет сказать, сколько больных с открытой формой туберкулеза прямо сейчас ездят в общественном транспорте, ходят по магазинам или улицам, разнося опасное заболевание дальше и инфицируя все больше людей.

Что ждет специализированные туберкулезные диспансеры после внедрения новых "реформ"? Все больше экспертов и врачей утверждают: ничего хорошего. Они просто не смогут существовать.

При этом пока, к сожалению, о существенном снижении заболеваемости речь не идет.

Как Украина будет справляться с неотвратимо надвигающейся эпидемией туберкулеза в условиях фактического уничтожения системы профильных медучреждений – большой вопрос. Ответ на который без преувеличения касается каждого из нас.

Онкология входит в топ-4 причин смертности в Украине: каждая десятая смерть спровоцирована злокачественными образованиями. Больше жизней в 2020 году унесли только болезни сердечно-сосудистой системы, церебровоскулярные заболевания (в частности, инсульты) и коронавирус, который незначительно опережает онкологию по статистике смертности.

Однако означает ли это, что спасать украинцев от коронавируса следует ценой здоровья или жизней их сограждан, страдающих онкозаболеваниями?

По мнению правительства, похоже – да, означает.

На том же заседании Кабмина 19 января, кроме выделения средств на ПЦР-тесты, чиновники решали также вопросы финансирования закупки вакцин от коронавируса – и направили дополнительные средства на приобретение вакцины.

По традиции о том, у кого забрали эти дополнительные средства, в правительстве стыдливо умолчали.

А забрали они их у онкобольных украинцев. У тех, для кого зарубежная альтернатива государственному бесплатному лечению в онкобольницах стоимостью сотни тысяч долларов – недоступна. Следовательно, недофинансирование онкологии в Украине для очень многих онкобольных граждан равнозначно смертному приговору.

Еще до позорного решения Кабмина по отбору денег у онкобольных пациентов, в среднем в онкологических больницах из 75 полностью бесплатных препаратов, закупку которых взяло на себя государство – отсутствуют около 20 наименований лекарств. В частности, огромная проблема – с дорогостоящей таргетной терапией: оплачивать необходимые для ее проведения препараты украинцы вынуждены из собственных карманов. Речь идет о миллионах гривен. Собрать такие средства самостоятельно по силам единицам. Благотворительные фонды обычно отказывают в сборе помощи пациентам, лечащим рак в Украине – из-за того, что номинально расходы на лечение берет на себя государство.

Сейчас пациенты онкобольниц оказались не нужны своему государству: именно за их счет правительство будет закупать дополнительные дозы вакцины от коронавируса. Хотя в бюджете уже заложено 2,6 миллиарда под эти нужды – и эти деньги пока никто не тратил.

И что самое удивительное – факт перебрасывания денег, крайне нужных онкобольным, на закупку вакцин, не заметили не только рядовые украинцы, но и пациентские организации. По крайней мере, никакого возмущенного заявления по поводу недопустимости подобных "перераспределений" в публичной плоскости пока не появлялось.

При этом значительная часть украинцев до сих пор отказывается вакцинироваться. На начало января в Минздраве заявляли, что передадут на утилизацию около 600 тысяч доз вакцины: у препаратов, переданных Украине бесплатно международными организациями, просто истекли сроки годности. Ведь ни регулярное появление министра Ляшко на общенациональных телеканалах, ни миллиарды гривен, направленных на популяризацию вакцинации, ни мантры "у нас все под контролем" в исполнении премьера Шмыгаля – не прибавили украинцам доверия к власти. И поскольку никаких выводов из предыдущих ошибок власть имущие так и не сделали – ожидать, что ситуация с вакцинацией внезапно и кардинально изменится – несколько наивно.

Пандемия коронавируса безусловно уносит тысячи жизней. Однако это не означает, что все усилия государства должны быть направлены на борьбу с одним-единственным заболеванием. Ведь полное игнорирование других серьезных болезней совокупно приводит к гораздо большим жертвам.

И избранная властями стратегия спасения одних ценой жизней других – это свидетельство граничащей с преступлением профнепригодности.