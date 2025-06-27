Не просто хрустящий перекус: какие орехи снижают риск инфаркта

Орехи – это не только вкусный перекус, но и ценный источник полезных веществ, которые способствуют укреплению здоровья. Они удобны в употреблении, универсальны в приготовлении и обладают рядом положительных свойств для организма.

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В частности, некоторые виды орехов могут положительно влиять на работу сердца и даже уменьшать риск сердечного приступа. Издание express.co рассказывает, почему стоит регулярно включать орехи в свой рацион и какие из них являются наиболее полезными.

"Люди сейчас потребляют больше орехов, чем когда-либо прежде, и это частично обусловлено растущим интересом к здоровому образу жизни и растительной диете", – отмечают эксперты Британского фонда сердца.

Часто можно услышать опасения, что орехи слишком жирные. Однако следует знать, что в них преобладают полезные жиры, а также содержится множество микроэлементов. Один из таких питательных вариантов – грецкие орехи – не только поддерживает работу сердца, но и может снизить риск сердечного приступа.

Как сообщает Mashed, грецкие орехи действительно имеют серьезные преимущества для сердечно-сосудистой системы: "Эти вещества не только поддерживают здоровье сердца – некоторые исследования показывают, что регулярное потребление грецких орехов может уменьшить вероятность сердечного приступа аж на 51%".

Кроме того, грецкие орехи могут помочь справиться с симптомами депрессии, поскольку содержат омега-3 жирные кислоты, которые способствуют выработке серотонина – нейромедиатора, положительно влияющего на настроение.

Популярность ореховых продуктов в последние годы значительно возросла. Люди все чаще выбирают не только целые орехи, но и ореховое масло или растительное молоко на их основе.

Издание Eating Well поощряет включать орехи в ежедневный рацион: "Вполне безопасно съедать ежедневно небольшую горсть орехов. Но убедитесь, что они не испорчены – сморщивания или пятна могут свидетельствовать об этом".

Тем, кто имеет проблемы со здоровьем, например, гипертонию или диабет, стоит отдавать предпочтение несоленым или натуральным орехам вместо соленых или ароматизированных.

Даже если вы не любите есть орехи как самостоятельный продукт, вы легко можете включить их в свой рацион другими способами. Например, добавьте измельченные орехи к завтраковым хлопьям – они не только разнообразят вкус, но и придадут приятную хрустящую текстуру.

Еще один вариант – добавлять орехи в салаты. Попробуйте посыпать любимый салат из зелени горстью поджаренных кедровых орехов, фисташек или орехов пекан. Они могут стать более здоровой альтернативой привычным крутонам, которые обычно содержат вредные добавки и не имеют большой пищевой ценности.

Регулярное потребление орехов поможет пополнить запасы витаминов и минералов, а также будет поддерживать сбалансированное и полноценное питание.

Ранее OBOZ.UA писал,какие привычки помогут избежать сердечно-сосудистых болезней.

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