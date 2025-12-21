Неожиданные эффекты острой пищи: от защиты клеток до расстройства желудка

Острая пища способна вызвать целую бурю физических реакций – от слезотечения до ощущения жара. Однако за пределами этих заметных симптомов скрывается ряд интересных изменений, которые происходят в организме.

Видео дня

Ученые все чаще говорят о пользе капсаицина – соединения, отвечающего за жгучесть перца. Его влияние может сказываться на пищеварении, сердце, весе, самочувствии и даже продолжительности жизни, пишет eatthis.com.

Острый перец содержит немало полезных соединений. В частности, капсаицин – основной компонент перца чили – способен действовать как природный анальгетик. Есть даже исследования, которые свидетельствуют, что регулярное потребление острых блюд может увеличивать продолжительность жизни. Люди, которые ели такую пищу шесть-семь раз в неделю, имели на 14% ниже риск смертности, чем те, кто употреблял ее реже одного раза в неделю. В то же время следует помнить, что острые продукты могут провоцировать расстройства пищеварения и другие неприятные реакции у отдельных людей.

Если вы не представляете обед без остроты, стоит знать несколько моментов об избытке таких блюд в рационе. Один из них – влияние на язвы. Хотя многие считают, что именно капсаицин вызывает язвенную болезнь, врач Линн Постон имеет другое мнение.

"Капсаицин подавляет выработку кислоты, улучшает кровообращение в желудке и стимулирует синтез слизи. В совокупности эти факторы фактически уменьшают вероятность формирования язв", – объясняет она.

Ее слова подтверждают и многочисленные научные работы. Доктор Постон добавляет, что одной из основных причин появления язв является регулярное употребление НПВС – нестероидных противовоспалительных препаратов вроде ибупрофена.

Однако определенный дискомфорт в желудке все же возможен. Хотя острое не вызывает язву напрямую, оно может активизировать или ухудшить симптомы кислотного рефлюкса, провоцируя изжогу и диспепсию.

Селин Бейтчман, директор по питанию в Институте кулинарного образования, объясняет: "Острые блюда могут вызвать ослабление небольшой круговой мышцы между пищеводом и желудком, из-за чего тот остается открытым, хотя должен быть закрытым. Это провоцирует рефлюкс в верхних отделах пищеварительного тракта. Также острое может раздражать слизистую оболочку по всей длине кишечника. Есть данные, что частое потребление острой пищи может усиливать проявления синдрома раздраженного кишечника".

Поэтому людям с рефлюксом, синдромом раздраженного кишечника, целиакией, болезнью Крона или язвенным колитом следует помнить: острое способно усиливать симптомы из-за раздражения слизистой.

Возможна потеря веса со временем

Если вы хотите похудеть, острые продукты могут стать вашим союзником. Некоторые вещества, содержащиеся в перце чили и подобных специях, способны уменьшать аппетит и ускорять расход энергии, что способствует снижению веса.

Психиатр-диетолог отмечает: "Капсаицин имеет ряд положительных эффектов на обмен веществ, особенно когда речь идет об уменьшении веса у людей с лишними килограммами".

Обзор исследований за 2014 год показал: если человек употреблял капсаицин перед едой, он съедал в среднем на 74 калории меньше. А исследование 2012 года установило, что регулярное потребление этого соединения увеличивает суточное сжигание на около 50 калорий. По мнению учёных, это может привести к заметному снижению веса в течение года-двух. Другие работы свидетельствуют, что капсаицин и подобные вещества стимулируют окисление жиров.

Диетолог Моргин Клер добавляет: "Большинство исследований анализировали капсаицин в форме добавок, но наука продолжает развиваться. Я не стала бы рекомендовать острое как единственный метод похудения, но в рамках сбалансированного рациона оно может помочь контролировать вес".

Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы

Еще одно преимущество – влияние на сердце и сосуды. Доктор медицинских наук Керри Лам отмечает: "Есть данные, что в культурах, где люди часто едят острые блюда, реже случаются сердечно-сосудистые заболевания – инфаркты и инсульты. Вероятно, это связано с тем, что такие продукты, как кайенский перец, халапеньо и красный чили, помогают снижать уровень холестерина и бороться с воспалительными процессами. Капсаицин также блокирует ген, который сужает артерии, поэтому кровеносные сосуды лучше пропускают кровь. Благодаря расширению сосудов нормализуется давление и уменьшается риск тромбов. А тепло, вырабатываемое организмом из-за острой пищи, тоже стимулирует кровообращение".

По информации клиники Майо, капсаицин обладает выраженным противовоспалительным действием, что важно для здоровья сердца, поскольку воспаление способствует образованию бляшек в сосудах.

Доктор Лам также акцентирует, что многие виды острого перца содержат немало витаминов С и А, которые помогают укреплять сердечную мышцу. Если потреблять такие продукты регулярно, это может в перспективе обеспечить заметное укрепление сердечно-сосудистой системы.

Снижение риска онкологических заболеваний

Еще одно интересное свойство капсаицина – потенциальный противораковый эффект. Было проведено исследование, которое выявило, что соединения, связанные с капсаицином, способны избирательно присоединяться к белкам опухолевых клеток и уничтожать их, не затрагивая здоровые ткани.

Есть и другие убедительные научные данные на животных. Например, публикация в The Journal of Clinical Investigation описывает, что капсаицин активирует определенные рецепторы в кишечнике мышей, снижая риск развития опухолей. Исследование 2006 года показало, что это соединение может заставлять клетки рака простаты самоуничтожаться.

Дополнительный аргумент – результаты Гарвардского исследования 2015 года: у людей, которые употребляли перец чили большинство дней, вероятность развития рака была ниже на 8%.

Острое может помочь охладиться

Несмотря на то, что звучит нелогично употреблять что-то жгучее в жару, острые блюда действительно способны создать ощущение прохлады. Это объясняется явлением, которое называют вкусовым потоотделением.

Диетолог Триста Бест объясняет, что когда вы едите острую пищу, лицо начинает активно потеть. Когда пот испаряется, организм естественным образом охлаждается, и вы чувствуете облегчение даже в жаркую погоду.

Укрепление иммунитета

Регулярное потребление острого перца также может поддерживать иммунную систему. Острые продукты обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами благодаря капсаицину. Именно эти эффекты помогают организму эффективнее бороться с инфекциями и уменьшать риск воспалительных процессов.

Немало исследований доказывают: острый перец может стать дополнительным фактором защиты от болезней.

Улучшение настроения

Острая пища может также положительно влиять на психоэмоциональное состояние. Причина – эндорфины, то есть гормоны удовольствия, которые организм вырабатывает в ответ на раздражитель.

Исследовательский центр Северо-Западного университета объясняет: когда капсаицин раздражает рецепторы, ваш мозг получает сигнал, похожий на болевой. В ответ он вырабатывает "гормоны счастья", чтобы компенсировать раздражение. Эффект может быть подобным тому, который возникает во время смеха, занятий спортом или экстремальных аттракционов.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны грибы для организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.