Ночные перекусы: когда желание есть вредит вашему здоровью

Ночные перекусы кажутся многим из нас безобидной привычкой, однако они могут иметь незаметные, но серьезные последствия для здоровья. В современном мире, когда многие люди поздно ложатся спать и проводят время дома, привычка к позднему приему пищи становится еще сильнее.

Многие ищут утешение в снеках и алкоголе, что лишь усугубляет проблему. Издание eatthis.com рассказывает, как ночные перекусы влияют на тело и почему стоит относиться к ним осторожно.

Почему мы тянемся к ночным перекусам?

Психолог, доктор философии Вейли Райт объясняет, что стресс заставляет людей искать еду как способ чувствовать контроль. Дуэйн Фехон, доктор психологических наук и доцент кафедры психиатрии Йельского университета, добавляет: "Именно когда мы мало что делаем или чувствуем себя перегруженными, мы можем есть, чтобы справиться со стрессом. Скука и беспокойная энергия часто толкают людей к ночным перекусам".

Биологически наш выбор также имеет смысл: сладкие и жирные продукты стимулируют выработку эндорфинов, заставляя нас чувствовать себя лучше. Но есть и минус: постоянное потребление таких продуктов может вызвать привыкание, провоцируя нас есть ещё больше.

Последствия поздних перекусов для организма

Возможный набор веса

Хотя общее количество потребленной пищи важнее времени ее употребления, исследования показывают связь между поздним питанием и избыточным весом. Так, большое японское исследование среди 19 687 женщин показало: те, кто ужинал поздно, имели повышенный индекс массы тела и большую вероятность ожирения. Поздние перекусы повышали риск на 11-22% по сравнению с тем, кто ел днем.

Чувство вины

"Чувство вины сейчас вряд ли полезно. Стоит устанавливать простые барьеры, чтобы ограничить ночные перекусы, и таким образом восстановить контроль в стрессовые времена", – говорит Райт.

Замедленное сжигание жира

Исследование Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании показало, что позднее употребление пищи уменьшает метаболизм жиров и увеличивает обработку углеводов. Это может привести к повышению уровня глюкозы и инсулина, а также холестерина и триглицеридов, что связано с риском диабета и сердечных заболеваний.

Употребление более жирной и калорийной пищи

Вечерние перекусы обычно включают мороженое, печенье, чипсы или попкорн. Как отмечает Бетси Дэй, менеджер клиники похудения Университета Арканзаса: "Это питание часто сочетается с просмотром телевизора или игрой на компьютере, что приводит к бездумному перееданию".

Проблемы со сном

Продукты, богатые триптофаном (индейка, молоко), помогают заснуть, тогда как кофеин и алкоголь могут нарушить сон. Врачи советуют избегать алкоголя и продуктов с кофеином перед сном.

Риск возникновения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)

Скотт Габбард, гастроэнтеролог клиники Кливленда, отмечает: "Если после жирного ужина сразу лечь спать, возникнет значительный рефлюкс, потому что желудку нужны 4-5 часов на опорожнение".

Рекомендуется ждать не менее трех часов после еды, а поздние перекусы ограничивать до 500 калорий и 20 г жира.

Лишние расходы

Регулярный заказ ужина на вынос отягощает бюджет. Ресторанные блюда в среднем втрое дороже приготовленных дома.

Метаболический синдром

Японское исследование более 60 000 взрослых показало, что поздние ужины в сочетании с пропуском завтрака повышают риск метаболического синдрома, включающего диабет 2 типа, сердечные заболевания и инсульты.

Повреждение почек

Исследование также выявило связь между поздним ужином и высоким содержанием белка в моче (протеинурия), что может быть признаком проблем с почками.

Повышение тревожности и депрессии

Стресс и переедание создают замкнутый круг: жирная пища повышает тревожность и риск депрессии. Эксперименты на крысах показали, что высокое потребление жиров изменяет мозговую пластичность, провоцируя симптомы тревоги, депрессии и нарушения обмена веществ, включая диабет 2 типа.

