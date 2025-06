Опасные движения при ходьбе: что может испортить тренировку

Ходьба кажется одним из самых безопасных и простых физических упражнений, но даже она имеет свои риски, особенно когда речь идет о регулярных тренировках. Неудобная обувь или выбор неправильного маршрута могут привести к ненужным травмам и уменьшить эффективность тренировок.

Видео дня

Даже при низком уровне опасности важно понимать потенциальные недостатки ходьбы как спортивного занятия. В Eat This, Not That рассказали о потенциальных рисках и как избежать негативных последствий быстрой ходьбы и достичь лучших результатов.

Травма плеч

Не стоит использовать легкие гантели во время ходьбы, поскольку они не дают значительного сопротивления для развития силы, но могут увеличить риск травм. Лучше сосредоточиться на правильной технике и держании корпуса для достижения лучших результатов, а также избежания ненужных проблем.

Гулять ночью, особенно в старшем возрасте

Ночные прогулки могут представлять опасность для вашей жизни. Так, например, за последнее десятилетие в США водители унесли жизни примерно 53 435 человек, а количество смертей среди ночных пешеходов росло на 67%. Особенно опасно отправляться на ночные прогулки людям старшего возраста от 50-64 года и пожилым людям после 75. Поэтому, если вы хотите увеличить количество шагов в день, выбирайте для этого хорошо освещенные и безопасные маршруты.

Напряжение других групп мышц

Регулярная ходьба может привести к проблемам со стопами, таким как подошвенный фасциит, вызывающий боль в пятке и своде стопы. Однако больший риск заключается в долгосрочном напряжении в мышцах и связках, в случае, если ходьба является основным видом физической активности, что не позволяет прорабатывать другие мышечные группы.

Ошибочный выбор обуви

Новое исследование показало, что для пожилых людей, страдающих остеоартритом коленного сустава, лучше всего подходит обувь с хорошей поддержкой. Сравнение двух типов обуви — плоской и гибкой против поддерживающей — показало, что последняя значительно уменьшает боль при ходьбе и улучшает физическую активность и качество жизни.

Дополнительный вред от солнца

Ходьба на свежем воздухе приносит многочисленные преимущества, однако также увеличивает риск солнечных ожогов и заражения клещами. Помните, что выходя на долгие прогулки без надлежащей защиты от солнца или в открытой одежде, можно испытать вред для кожи и здоровья.

Риск для легких

Если вы хотите получить максимальную пользу от прогулок для сердечно-сосудистой системы, выбирайте маршруты с чистым воздухом и избегайте загрязненных улиц с интенсивным движением. Учтите, что кратковременное пребывание на загрязненной улице уменьшает полезный эффект ходьбы на здоровье, особенно для пожилых людей.

Избегание быстрых и эффективных упражнений

Главным недостатком ходьбы как способа достижения фитнес-целей является ее низкая интенсивность, поэтому для сохранения эффективности важно постепенно увеличивать нагрузку. Если вы хотите продолжать получать результаты от ходьбы, со временем вам придется увеличивать ее продолжительность или добавлять к ней новые элементы, такие как скорость или наклон.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о дополнительной тренировке во время ходьбы, которая улучшает здоровье сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.