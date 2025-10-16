От контроля веса до защиты сердца и глаз: каковы преимущества шпината для здоровья

Шпинат давно считают полезным овощем, но его настоящая сила выходит далеко за пределы салатов и смузи. Эта зелень богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье всего организма.

Исследования показывают, что регулярное употребление шпината может положительно влиять на вес, сердце, зрение и даже снижать риск некоторых видов рака. Издание eatthis.com рассказывает, как этот простой овощ может улучшать ваше самочувствие каждый день.

Шпинат помогает похудеть

Если вы боретесь с лишним весом, шпинат может стать вашим союзником. В исследовании 2014 года, опубликованном в Appetite, приняли участие 38 женщин с избыточным весом. Им давали либо напиток с экстрактом шпината, либо плацебо. Результаты показали, что у тех, кто получал экстракт шпината, желание перекусить снизилось на 95%, а вес уменьшился на 43% больше, чем в контрольной группе. Это небольшое, но эффективное дополнение к рациону может помочь достичь ваших целей по снижению веса.

Контроль артериального давления

Шпинат также полезен для сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в Clinical Nutrition Research, участники, которые в течение семи дней употребляли шпинатный суп с высоким содержанием нитратов, заметили снижение жесткости артерий и систолического давления. Регулярное включение шпината в рацион может помочь поддерживать артериальное давление в здоровых пределах.

Снижение риска сердечных заболеваний

Польза шпината для сердца выходит за пределы контроля давления. Исследование в European Journal of Epidemiology показало, что ежедневное потребление только одного стакана (примерно 30-40 г) шпината может уменьшить риск заболеваний периферических артерий на 26% и одновременно снизить вероятность сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсульта.

Поддержка зрения

Морковь – это классика для здоровья глаз, но шпинат может быть настоящим MVP. Исследование, опубликованное в Investigative Ophthalmology & Visual Science, среди 380 мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет показало: участники с низким уровнем зеаксантина, который содержится в шпинате, имели значительно больший риск развития возрастной макулярной дегенерации.

Защита от колоректального рака

Шпинат содержит лютеин – антиоксидант, который помогает уменьшить риск развития колоректального рака. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, проанализировало данные 2410 человек из базы данных каротиноидов USDA. Оказалось, что люди, которые потребляли больше лютеина, имели более низкие показатели колоректального рака. Это делает шпинат важным продуктом для профилактики заболеваний.

