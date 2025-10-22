От лишнего сахара до сухофруктов: 6 ошибок во время приготовления овсянки

Овсянка давно завоевала репутацию "идеального" завтрака – питательного, сытного и полезного для фигуры. Но даже этот продукт может потерять свои преимущества, если неправильно его приготовить.

Видео дня

Некоторые незначительные привычки – лишний сахар, сухофрукты или ароматизированные смеси – могут легко свести на нет всю пользу овса. Чтобы ваша тарелка овсянки работала на здоровье, а не против него, следует знать главные ошибки, которых следует избегать. Больше об этом пишет eatthis.com.

1. Вы едите только чистую овсянку

На первый взгляд, это кажется правильным решением: простая порция овсянки содержит лишь около 150 калорий, 3 г жира, 27 г углеводов, 4 г клетчатки, 1 г сахара и 5 г белка.

Однако овсянка – это в основном углеводы, и если потреблять ее без дополнительных источников белка и жиров, она быстро повышает уровень сахара в крови.

Чтобы сделать блюдо более сбалансированным, добавьте ложку ореховой пасты – она сделает кашу более нежной и добавит еще 4 г белка и 8 г жира. Также прекрасно подойдут семена чиа, миндальная стружка или ложка семян льна.

2. Вы выбираете готовую ароматизированную овсянку

Пакетики быстрой овсянки кажутся удобными, но часто содержат до 14 г сахара и множество искусственных добавок – красителей, ароматизаторов и даже растительное масло, которое провоцирует воспалительные процессы.

Лучше приобрести обычные хлопья без вкуса и самостоятельно добавить фрукты, специи или орехи. Это не только полезнее, но и выгоднее с финансовой точки зрения.

3. Вы переслащиваете кашу

Даже если вы покупаете цельнозерновую овсянку, добавление одного пакетика коричневого сахара увеличивает калорийность на 50 калорий и добавляет 12 г сахара.

А дома ситуация не лучше – ложка кленового сиропа или белого сахара быстро превращает здоровый завтрак в десерт. Лучше заменить подсластители на натуральную сладость фруктов: горсть черники, ломтики яблока или банана. Они добавят легкую сладость и клетчатку, которая обеспечит длительное ощущение сытости.

4. Вы добавляете сухофрукты

Хотя кажется, что сухофрукты – это здоровая альтернатива сахару, они часто содержат впечатляющее количество углеводов. Например, ¼ стакана сушеной клюквы – это 29 г сахара и 33 г углеводов, тогда как свежая клюква имеет только 46 калорий и 4 г сахара на стакан.

То же касается фиников: один плод без косточки содержит 16 г сахара и только 1,5 г клетчатки. Итак, вместо сухофруктов лучше добавить свежие ягоды или яблоко – это значительно полезнее для фигуры.

5. В вашей овсянке не хватает белка

В стандартной порции овсянки – всего 5 г белка. На фоне 30 г углеводов это слишком мало, чтобы обеспечить ощущение сытости на несколько часов.

Чтобы завтрак был сбалансированным, стоит добавить белковые продукты: ложку протеинового порошка, яичные белки (их можно добавить в горячую овсянку – получится нежная текстура), греческий йогурт или творог. Или же подайте овсянку вместе с несколькими кусочками нежирного бекона. Это поможет стабилизировать уровень сахара в крови и избавиться от чувства голода до обеда.

6. Вы добавляете цельное молоко

Привычка готовить овсянку на коровьем молоке не всегда является лучшей идеей. Многие взрослые имеют непереносимость лактозы, что вызывает вздутие, дискомфорт и воспаление.

Кроме того, 1 стакан цельного молока содержит около 150 калорий и 16 г сахара, тогда как миндальное молоко имеет только 35 калорий и совсем не содержит сахара. Итак, если вы хотите легкого завтрака без вздутия – выбирайте растительные альтернативы: миндальное, соевое или овсяное молоко.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно приготовить полезную овсянку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.