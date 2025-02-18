Пекан: как этот орех влияет на здоровье сердца

Орехи давно признаны полезными для здоровья благодаря своему составу, богатому полезными жирами, витаминами и минералами. Однако не все знают, что некоторые виды орехов могут особенно эффективно помогать контролировать уровень холестерина.

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Одним из таких продуктов является пекан, который получает все больше внимания благодаря своему положительному влиянию на сердечно-сосудистое здоровье. По словам eatthis.com, этот орех может являться важным элементом здорового рациона для снижения уровня холестерина.

Исследование, проведенное в Университете Джорджии в Афинах, показало, что орехи пекан способствуют улучшению уровня общего холестерина, снижают уровень липопротеинов низкой плотности и триглицеридов, особенно у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте участвовали 52 человека, которых разделили на три группы в течение 8 недель. Первая группа добавляла в свой рацион около 470 калорий орехов пекан в день, не меняя привычный рацион. Вторая группа потребляла большее количество пеканов, заменив ими часть привычных калорий. Третья группа выполняла роль контрольной и не употребляла пеканов. После 8 недель наблюдений в первых двух группах было зафиксировано снижение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и холестерина ЛПНП – типа холестерина, который считается вредным.

Хотя для более детального изучения этого явления нужно провести еще ряд исследований, результаты этой работы очень важны. Профессор Джейми Купер объяснил, что даже незначительное снижение уровня холестерина способно снизить риск ишемической болезни сердца.

Как пекан может поддержать здоровье?

Известно, что орехи в общем-то питательны для здоровья благодаря полезным жирам, аминокислотам, витамину Е, калию и высокому содержанию клетчатки, и это может быть частичным объяснением результатов исследования.

Хотя влияние пеканов на уровень холестерина и здоровья сердца требует дополнительных исследований, мы уже знаем, что эти орехи могут стать важной частью здорового рациона для нормализации уровня холестерина.

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