Почему диетологи рекомендуют пить черный кофе: польза для сердца и мозга
Для всех любителей настоящего черного кофе есть приятная новость, ведь он оказался полезен для нашего здоровья. Об этом свидетельствуют результаты не так давно проведенных исследований.
Но речь идет только о чистом кофе, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That.
Вы можете иметь меньший риск ожирения
Невероятно, но по словам ученых, регулярное употребление кофе само по себе может снизить риск ожирения. Они объясняют, что на это влияют сильные антиоксиданты и микроэлементы растительного происхождения, называемые полифенолами. В частности, хлорогеновая кислота уменьшает висцеральный абдоминальный жир, который связывается с повышенным риском развития метаболических нарушений, таких как диабет 2 типа. Вот почему, по мнению диетологов, это самый лучший способ пить кофе для похудения.
Вы можете улучшить свое настроение
Согласно результатам некоторых исследований, черный кофе улучшает настроение. В частности, участники исследования сообщали о высшем общем настроении и бдительности и более низком уровне умственной усталости во время употребления черного кофе. Специалисты объясняют, что кофеин блокирует рецепторы аденозина в нашем мозге, предотвращая типичное чувство усталости. Однако важно учитывать, что постоянное потребление кофе может привести к зависимости, а последствия без него даже в течение дня могут усилить чувство усталости, а также головные боли.
Вы получите заряд антиоксидантов
Ученые доказывают, что одна чашка черного кофе может содержать больше полифенольных антиоксидантов, чем зеленый чай, черный чай и какао. А это объясняется тем, что кофе, изготовленный из качественных органических зерен, является отличным источником антиоксидантов, включая хлорогеновую кислоту и кофейную кислоту. Оба антиоксиданта помогают клеткам противостоять повреждению и окислительному стрессу, что является критическим для предотвращения заболеваний.
Вы будете бдительнее
Не забывайте, что в случае, если вы боретесь за производительность и выполнение рабочих задач, чашка черного кофе может стать прекрасным способом проснуться и сосредоточиться. Как объясняют врачи, кофеин из кофе повышает продуктивность и способствует более высокой концентрации и выносливости.
У вас будет лучший кровоток
Кроме того, специалисты напоминают, что употребление черного кофе помогает увеличить приток крови к мозгу, что может способствовать когнитивной функции и иметь защитный эффект от ухудшения памяти. Исследования показывают, что употребление кофеина из кофе может помочь восстановить память и защитить мозг от неврологических заболеваний.
Ваши тренировки могут быть более эффективными
И наконец, по словам фитнес-тренеров, черный кофе может помочь вашему телу работать лучше во время тренировок. Поскольку это увеличивает количество адреналина в крови, ваше тело может быть более подготовленным к упражнениям. Это также помогает расщеплять накопленный жир. Это дает вашему телу больше энергии для физической формы.
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