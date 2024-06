Почему диетологи рекомендуют пить черный кофе: польза для сердца и мозга

Для всех любителей настоящего черного кофе есть приятная новость, ведь он оказался полезен для нашего здоровья. Об этом свидетельствуют результаты не так давно проведенных исследований.

Но речь идет только о чистом кофе, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Вы можете иметь меньший риск ожирения

Невероятно, но по словам ученых, регулярное употребление кофе само по себе может снизить риск ожирения. Они объясняют, что на это влияют сильные антиоксиданты и микроэлементы растительного происхождения, называемые полифенолами. В частности, хлорогеновая кислота уменьшает висцеральный абдоминальный жир, который связывается с повышенным риском развития метаболических нарушений, таких как диабет 2 типа. Вот почему, по мнению диетологов, это самый лучший способ пить кофе для похудения.

Вы можете улучшить свое настроение

Согласно результатам некоторых исследований, черный кофе улучшает настроение. В частности, участники исследования сообщали о высшем общем настроении и бдительности и более низком уровне умственной усталости во время употребления черного кофе. Специалисты объясняют, что кофеин блокирует рецепторы аденозина в нашем мозге, предотвращая типичное чувство усталости. Однако важно учитывать, что постоянное потребление кофе может привести к зависимости, а последствия без него даже в течение дня могут усилить чувство усталости, а также головные боли.

Вы получите заряд антиоксидантов

Ученые доказывают, что одна чашка черного кофе может содержать больше полифенольных антиоксидантов, чем зеленый чай, черный чай и какао. А это объясняется тем, что кофе, изготовленный из качественных органических зерен, является отличным источником антиоксидантов, включая хлорогеновую кислоту и кофейную кислоту. Оба антиоксиданта помогают клеткам противостоять повреждению и окислительному стрессу, что является критическим для предотвращения заболеваний.

Вы будете бдительнее

Не забывайте, что в случае, если вы боретесь за производительность и выполнение рабочих задач, чашка черного кофе может стать прекрасным способом проснуться и сосредоточиться. Как объясняют врачи, кофеин из кофе повышает продуктивность и способствует более высокой концентрации и выносливости.

У вас будет лучший кровоток

Кроме того, специалисты напоминают, что употребление черного кофе помогает увеличить приток крови к мозгу, что может способствовать когнитивной функции и иметь защитный эффект от ухудшения памяти. Исследования показывают, что употребление кофеина из кофе может помочь восстановить память и защитить мозг от неврологических заболеваний.

Ваши тренировки могут быть более эффективными

И наконец, по словам фитнес-тренеров, черный кофе может помочь вашему телу работать лучше во время тренировок. Поскольку это увеличивает количество адреналина в крови, ваше тело может быть более подготовленным к упражнениям. Это также помогает расщеплять накопленный жир. Это дает вашему телу больше энергии для физической формы.

