Почему возникает тяга к сладкому: основные причины и риски

Тяга к сладкому - явление знакомое многим, и обычно оно возникает внезапно и очень сильно. Однако не всегда это означает, что организму действительно нужен сахар.

Видео дня

Часто это сигнал о том, что в рационе не хватает питательных веществ или же организм переживает стресс или усталость. Об этом пишет Interia Kobieta.

Одна из главных причин желания съесть что-то сладкое связана с колебаниями уровня глюкозы в крови. Если сахар резко падает, мозг начинает требовать быстрой энергии, что побуждает к выбору продуктов с высоким содержанием сахара.

Однако чрезмерное потребление сладостей только ухудшает ситуацию, потому что вызывает резкие скачки инсулина, а он, в свою очередь, способствует дальнейшему снижению уровня сахара, что провоцирует еще больший голод.

Кроме физиологии, на нашу тягу к сладкому влияют и гормоны. В стрессовых ситуациях повышается уровень кортизола - гормона, усиливающего аппетит к высококалорийной пище, в частности к сладостям. Этот механизм имеет биологическое объяснение: организм таким образом пытается накопить энергию, готовясь к опасности. Однако в условиях постоянного стресса это желание остается надолго. Также в регуляции аппетита важную роль играют гормоны лептин и грелин, которые отвечают за чувство голода и сытости, а у женщин дополнительно влияют эстроген и прогестерон, которые колеблются во время менструального цикла и могут усиливать желание сладкого.

Иногда тяга к шоколаду или другим сладостям сигнализирует о недостатке в организме полезных веществ - например, магния, железа или клетчатки. Именно поэтому тёмный шоколад может быть полезнее молочного, ведь содержит много питательных элементов. Впрочем, чаще всего выбор падает на менее полезные варианты, которые, к сожалению, не приносят пользы.

Стоит помнить, что чрезмерное потребление сахара связано со многими проблемами со здоровьем.

Постоянная тяга к сладкому и его регулярное употребление могут привести к:

диабету 2 типа;

ожирению;

проблемам с сердцем;

хроническому воспалению в организме;

нестабильному настроению и энергии.

Психологическая составляющая тоже очень важна. Сладости часто ассоциируются с приятными воспоминаниями о праздниках, семейных встречах или детстве. Это может вызвать тягу к еде не из-за физического голода, а из-за желания почувствовать комфорт и безопасность. Кроме того, скука или рутина заставляют нас автоматически тянуться к перекусам, часто сладким.

Пищевые привычки также могут возникать из-за скуки и повседневной рутины. Если вы ловите себя на том, что тянетесь за перекусом, когда вам нечего делать, это может быть сочетанием скуки и автоматического желания съесть что-то сладкое.

Одна из теорий, лежащих в основе пищевых пристрастий, связана с серотонином - нейромедиатором, необходимым для регулирования настроения. Ученые считают, что дисбаланс серотонина в мозге способствует развитию депрессии.

В каком-то смысле употребление сладкой, богатой углеводами пищи может быть способом организма самостоятельно бороться с депрессией.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему стоит добавить фасоль в свой рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.