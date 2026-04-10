Польза или скрытая угроза: что происходит в организме, если пить протеиновые коктейли ежедневно

Ежедневное употребление протеиновых коктейлей стало популярной привычкой среди тех, кто стремится поддерживать форму и здоровье. Они кажутся простым и эффективным способом получить необходимое количество белка, особенно после тренировок.

Однако не все задумываются, как регулярное потребление таких напитков влияет на организм в долгосрочной перспективе. Издание eatthis.com рассказывает, какие преимущества и возможные риски могут сопровождать эту привычку.

После интенсивных физических нагрузок протеиновый коктейль кажется идеальным выбором: он приятен на вкус, способствует восстановлению мышц и помогает дольше не чувствовать голода. Но если тренировки происходят ежедневно, возникает логичный вопрос – безопасно и целесообразно ли употреблять такие напитки регулярно?

Несмотря на многочисленные преимущества белка, специалисты по питанию отмечают: важно понимать, как именно он влияет на организм. Они объясняют, что происходит, когда человек ежедневно употребляет протеиновые коктейли или другие белковые добавки.

Вы легче покроете суточную норму белка

Белок содержится во многих продуктах, но не всем удаётся получить его достаточно – особенно людям с определёнными ограничениями в питании, например тем, кто придерживается растительной диеты. В таком случае протеиновые коктейли становятся удобным источником необходимых аминокислот.

Как объясняет диетолог Рэйчел Пол, часть аминокислот организм способен синтезировать самостоятельно, но другие нужно получать из пищи – их называют незаменимыми. Продукты животного происхождения содержат полный набор таких аминокислот, тогда как растительные – не всегда.

"Добавление белковой добавки, такой как высококачественный коллаген, протеиновый порошок или батончик, – это отличный способ получить все 20 ваших аминокислот. Может быть трудно получать все свои девять незаменимых аминокислот ежедневно, особенно если вы придерживаетесь растительной диеты", – говорит тренер Тори Симеоне.

Способствует росту и поддержанию мышц

Белок играет ключевую роль в построении мышечной ткани и поддержании ее силы. Это важно не только для внешнего вида, но и для общего здоровья и долголетия.

"Белок необходим для жизни. Он формирует мышцы и органы, а также участвует в выработке ферментов, гормонов и нейромедиаторов", – отмечает Пол.

Диетолог Эми Гудсон добавляет: "Белок (аминокислоты) необходим для роста и развития мышц и других тканей, помогает обеспечивать структуру, помогает поддерживать надлежащий баланс pH и баланс жидкости, действует как химические посланники, способствующие связи между вашими клетками, тканями и органами".

Существует риск получения токсинов

Несмотря на пользу, стоит учитывать и потенциальные риски. Некоторые протеиновые порошки могут содержать примеси тяжелых металлов, в частности свинца. Это связано с особенностями производства и происхождения сырья.

Если употреблять такие продукты чрезмерно, это может привести к накоплению вредных веществ в организме.

"Каждый, кто принимает протеиновый порошок или любую добавку, должен провести исследование и выбрать добавку, проверенную третьей стороной", – советует Гудсон.

Она рекомендует обращать внимание на сертификации, такие как NSF Certified for Sport или Informed Choice, а также проверки независимых организаций.

"Это может помочь минимизировать риск того, что протеиновые порошки и добавки содержат другие ингредиенты, чем те, что указаны на этикетке. Хотя это не дает стопроцентной гарантии, но значительно снижает риски", – объясняет она.

Помогает быстрее восстанавливаться после тренировок

Употребление белка после физической активности способствует более быстрому восстановлению мышц. Особенно важно получить его в течение первых 30 минут после тренировки.

"Такие продукты, как протеиновые батончики или смузи или готовые коктейли, могут быть отличными вариантами перекуса после тренировки", – говорит Гудсон.

Симеоне добавляет: "Очень важно подпитать мышцы после тренировки. Мы всегда рекомендуем сделать это в течение 30 минут. Кроме того, белок участвует в выработке антител для иммунитета, ферментов и гормонов, которые даже влияют на настроение".

Помогает контролировать аппетит

Достаточное количество белка в рационе способствует длительному ощущению сытости. Это означает, что после протеинового коктейля вы дольше не будете чувствовать голода.

"Белок замедляет процесс пищеварения, благодаря чему вы быстрее насыщаетесь и дольше остаетесь сытыми, а также поддерживает стабильный уровень сахара в крови", – объясняет Гудсон.

