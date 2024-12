Польза в умеренных количествах: почему чрезмерное употребление арахисового масла вредит здоровью

Арахисовое масло является популярным продуктом, поскольку оно прекрасно сочетается с бутербродами, смузи и с закусками. Хотя оно является полезным дополнением к рациону, богатым белками, здоровыми жирами и витаминами, однако стоит помнить, что ее чрезмерное потребление может вызвать нагрузку на пищеварительную систему и привести к неприятным побочным эффектам.

Таким образом, рекомендуется ограничивать порцию арахисового масла до 30 граммов в день, чтобы наслаждаться его пользой, не перегружая организм. Что еще стоит знать об арахисовом масле, рассказали в Eat This, Not That.

Допустимые порции

Арахисовое масло следует употреблять до 1-2 столовых ложек в день, что вполне достаточно для большинства людей. Кроме того, следует выбирать только органическое арахисовое масло, проверяя этикетку на отсутствие дополнительных ингредиентов. Такое масло можно использовать для завтрака или перекусов, как, например в смузи или вместе с сельдереем, благодаря содержанию белков, полезных жиров и антиоксидантов. Однако важно не превышать рекомендуемую дозу, поскольку чрезмерное потребление арахисового масла может привести к побочным эффектам, а именно проблемам с пищеварением.

Аллергическая реакция

Арахис может содержать микотоксины из-за способа выращивания на влажной почве, что делает его склонным к плесени. Это повышает риск аллергий и воспалительных реакций, особенно у детей. Чтобы уменьшить риски, выбирайте качественный арахис или его альтернативы, выращенные в органических условиях.

Воспаление

Арахисовое масло содержит значительно больше жирных кислот омега-6 (4709 мг в 2 столовых ложках), чем омега-3 (26,6 мг), что может нарушать их оптимальное соотношение 1:1. Если злоупотреблять продуктом, избыток омега-6 в рационе способен вызвать воспаление, окислительный стресс и проблемы с сердцем. Чтобы уменьшить риски, сочетайте арахисовое масло с продуктами, богатыми омега-3, например, добавляйте в блюда ложку семян чиа или льна. Это поможет поддержать баланс жирных кислот и избежать возможных негативных последствий.

Набор весов

Такое масло очень калорийное, поэтому его легко переесть, что может привести к набору веса. Кроме того, ранее сообщалось, что чрезмерное потребление омега-6 в составе масла может вызывать воспаление, а это, в свою очередь, замедляет метаболизм, затрудняя похудение.

Повышение уровня холестерина

Некоторые бренды арахисового масла могут использовать трансжиры в своем составе, которые вредны для здоровья. Поэтому, выбирайте арахисовое масло, которое состоит только из арахиса и соли, чтобы избежать высокообработанных ингредиентов и сохранить максимальную пользу.

Повышенный сахар

Арахисовое масло часто содержит добавленный сахар, который делает его вкус более привлекательным, но вредным для здоровья. Чрезмерное употребление сахара способствует набору веса, воспалениям и повышает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы. А потому, чтобы избежать этих рисков, выбирайте масло без добавления сахара.

