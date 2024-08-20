Правильное питание: как выглядят идеальные порции блюд
Хотя на упаковках большинства продуктов и указаны точные порции, многие склонны считать эти цифры только рекомендацией. И, честно говоря, когда мы голодны, то последнее, что хочется делать – это искать мерные ложки или чашки.
Чтобы облегчить вам жизнь, eatthis.com подготовили советы, которые помогут без лишних усилий определять оптимальные порции для ваших любимых блюд.
Белки – бревно карт
Попытайтесь сравнивать размер вашей порции нежирного мяса или рыбы с колодой карт.
Паста – размер кулака
Чтобы держать порцию пасты под контролем, отмерьте приготовленное блюдо по размеру вашего кулака.
Сыр – коробка спичек
Не знаете, как не преувеличить с творогом? Одна порция чеддера должна быть примерно размером как коробка спичек.
Масло и сливочное масло – кончик пальца
Используйте кончик большого пальца в качестве ориентира, чтобы не переборщить с оливковым маслом в салате или сливочным маслом на овощах, приготовленных на пару.
Ореховое масло – мяч для пинг-понга
Две столовые ложки арахисового или миндального масла равны размеру мяча для настольного тенниса – этого будет вполне достаточно.
Фрукты – теннисный мяч
Если вы любите вкусные и полезные фрукты, одна порция должна быть примерно размером с теннисный мяч.
Овощи – бейсбольный мяч
Хотя половина вашей тарелки должна состоять из овощей, одна порция овощей равна размеру бейсбольного мяча.
Блинчики – компакт-диск
Не уверены, сколько теста нужно для одного блинчика? Вспомните размер старого компакта – это оптимальный ориентир для порции блинов.
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