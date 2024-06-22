Привычки в фитнесе и уходе за собой: что вдохновляет Дженну Деван

Дженна Деван, известная актриса, продюсер и танцовщица, продолжает привлекать внимание своей подтянутой фигурой и яркой личностью. В недавнем сообщении в Instagram, вызвавшем большой резонанс, Дженна поделилась видео, на котором она энергично тренируется под зажигательную песню, пишет Eatthis. Ее стильная прическа подчеркнула поразительную демонстрацию ее уверенности и преданности делу.

Техники управления тревогой

Деван открыто делится своими стратегиями борьбы с тревогой, подчеркивая необходимость баланса и радостного мышления. Она считает, что ее набор повадок и ритуалов имеет важное значение, чтобы найти равновесие в сложные времена. Для Девана не существует универсального подхода: она занимается деятельностью, которая приносит покой и высвобождает отрицательную энергию.

Любовь к природе и физической активности

Неудивительно, что Деван находит утешение и омоложение на природе. Она является страстной поклонницей активного отдыха, такого как походы, тренировки и прогулки со своими щенками. Взаимодействие с природой и общение с окружающими являются неотъемлемой частью ее ежедневного ухода за собой.

Уход за кожей

Деван выбирает простоту и эффективности. Она придерживается ухода, включающего тщательную очистку, мягкое отшелушивание, нанесение ретинола и масел для лица, обогащенных аргановым маслом или маслом шиповника, поскольку кожа обычно сухая. Кроме того, Деван использует увлажняющий крем с солнцезащитным фильтром.

Актриса не ложится спать, не умыв лицо и не наложив ретиноловые подушечки.

Терапия красным светом и релаксация

Уникальным аспектом ухода за собой для Девана является использование красного света во время нанесения макияжа. Эта практика не только предотвращает старение, стимулируя выработку коллагена, но и дарит чувство покоя и бодрости.

Семья и любовь к себе

В дополнение к своей приверженности физическому и эмоциональному здоровью, Деван является преданной матерью, придающей огромную ценность своей семье. Она признает глубокое влияние родителей на развитие своих детей, отмечая важность быть внимательными к нашим словам и поступкам. Деван проявляет любовь и внутреннюю силу, совмещая роль члена своей семьи с профессиональной деятельностью.

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