Продукты, которые вы должны есть каждый день: место семян в рационе

Семена — это важная группа продуктов, которые вы должны включать в свой рацион. Например, семена тыквы, подсолнечника, льна, чиа, конопли или мака богаты здоровыми жирами, белком, витаминами и минералами, которые чрезвычайно нужны организму.

В частности, маленькие семена являются мощным продуктом, который может помочь снизить уровень холестерина, улучшить усвоение витаминов благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также получать больше энергии и полезных веществ. Что стоит знать о семенах и как их ввести в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества семян

Семена льна и чиа — это отличный выбор для здоровья. Семена льна богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, способствующими здоровью сердца и мозга, а также содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и уровень холестерина.

Семена чиа также обогащены растворимой клетчаткой, кальцием и являются отличным источником энергии, а также не требуют измельчения для лучшего усвоения. Оба вида семян помогают сохранять сытость и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Как и с чем есть

Добавить больше семян в рацион можно, просто посыпая их на салаты или добавляя в смузи. Семена тыквы, подсолнечника, мака и кунжута придают хрусткость и аромат, а обжаривание дополнительно усиливает вкус. Лен можно добавлять в йогурт, овсянку или салатные заправки, однако при этом важно измельчать его для лучшего усвоения и максимального получения пользы для здоровья.

О чем стоит помнить

Будьте осторожны с порциями, поскольку семена имеют высокую калорийность. Оптимальная порция — около 30 граммов, или ¼ стакана, что позволит получить все преимущества без чрезмерного потребления калорий.

