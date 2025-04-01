Риски для мозга: почему не стоит просыпаться в 5 утра

Раннее пробуждение в 5 утра это может быть как вынужденная мера, так и тренд на здоровый стиль жизни, однако это не всегда полезно для здоровья. Если ваш организм не готов к такому режиму, это может негативно повлиять на мозг и общее самочувствие.

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А потому вместо того, чтобы слепо следовать трендам, лучше прислушиваться к своему биоритму и просыпаться естественно, чтобы поддерживать продуктивность без вреда для здоровья. Почему раннее пробуждение может негативно повлиять на здоровье мозга, рассказали в Daily Express.

Ранний подъем в 5 утра не гарантирует вам продуктивности и наоборот, может снизить вашу работоспособность, особенно если это противоречит вашим биоритмам. А потому, вместо следования модным советам лучше настроить режим сна под свои естественные потребности.

Стоит учитывать значение фазы быстрого сна (REM), которая необходима для восстановления мозга, поскольку ее недостаток может повлиять на когнитивное здоровье. Кроме того, эта фаза обычно наступает позже ночью, а потому сокращение сна или ранний подъем могут лишить вас этого важного процесса.

Также, недосып провоцирует накопление токсичных белков в мозге, что повышает риск болезни Альцгеймера. Хроническая нехватка сна также негативно влияет на память, настроение и даже вызвать тревожность или депрессию. Чтобы избавиться от токсинов и поддерживать когнитивное здоровье, важно не только просыпаться вовремя, но и получать достаточное количество качественного сна.

Поэтому, если вам трудно вставать в 5 утра, не заставляйте себя — это только ухудшит состояние. Продуктивность зависит не от раннего подъема, а от согласования графика со своими биоритмами. Лучше сосредоточиться на создании комфортных условий для отдыха и формировании полезных привычек для качественного сна.

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