Секрет Тома Селлека: как оставаться энергичным в 79 лет

Голливудский актер Том Селлек в свои 79 лет остается активным как на экране, так и в жизни. Он стал известен благодаря ролям детектива Магнума в "Magnum PI" и комиссара Рейгана в "Голубой крови", а также появился в сериале "Друзья" как доктор Ричард Берк.

По мнению актера, секрет его успешной деятельности состоит в сочетании физической активности, здорового мышления и преданности любимому делу. Что именно позволяет ему оставаться энергичным, несмотря на почтенный возраст, рассказали в Eat This, Not That.

Он поддерживает активную жизнь и ухаживает за своим ранчо, площадью 65 акров

Секрет фитнеса Селлека - это активный образ жизни на его ранчо в Калифорнии. Он избегает спортзала, но вместо этого расчищает кустарники, сажает деревья и ухаживает за сотнями дубов. Работа на ранчо держит Тома Селлека в форме и является для него местом покоя и здоровья.

Он любит пляжный волейбол, бейсбол и не красит волосы

Актер любил играть в активные виды спорта, такие как волейбол, софтбол, бейсбол, а также гольф, во время которого он мог проводить время со своим отцом. Кроме того, актер признался, что он никогда не красил волосы и не боится возрастных изменений в себе. Таким образом, благодаря такому подвижному образу жизни и принятию своей седины, которая придает ему шарма, актер продолжает жить активно и оставаться собой.

Актер остается щедрым и доброжелательным

Том Селлек не только талантливый актер, но и щедрый человек. В 2020 году он присоединился к "Tip Challenge", оставив в ресторане Elio's 2 020 долларов чаевых с пожеланием лучшего года. Этот жест поддержал его коллега Донни Уолберг, призвав других продолжать делиться добром.

Он считает, что милосердие и сострадание замедляют старение

Секрет жизни Тома Селлека прост: цените природу, делайте полезные дела и будьте добрыми. Помогая другим, вы не только дарите им радость, но и укрепляете свое собственное счастье. Кроме того, исследования показывают, показывают, что регулярное сострадание и милосердие замедляет процесс старения.

