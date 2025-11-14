Секреты полезной овсянки: белок, клетчатка и специи для здорового завтрака

Завтрак задает тон всему дню, поэтому важно выбирать продукты, поддерживающие энергию и здоровье. Овес давно считают одним из самых полезных вариантов для утреннего приема пищи.

Однако даже обычную кашу можно сделать еще более полезной, правильно сочетая ингредиенты. Диетологи советуют обращать внимание не только на сам овес, но и на белок и клетчатку, чтобы контролировать уровень сахара в крови, пишет eatthis.com.

"Сочетание белка и клетчатки – ключ к стабильному уровню сахара в крови и длительного ощущения сытости. Чтобы сделать овсянку максимально полезной, добавьте к ней источники белка и подсластите натуральными фруктами – свежими или замороженными. Это гораздо лучше, чем посыпать ее коричневым сахаром", – объясняет диетолог Лаура Бурак.

Как овес влияет на уровень глюкозы?

Углеводы часто ассоциируются с повышением уровня сахара, ведь они быстро превращаются в глюкозу. Казалось бы, овес – это тоже углевод, поэтому как он может помогать контролировать гликемию? Секрет заключается в высоком содержании растворимой клетчатки. По данным исследований, продукты с большим количеством клетчатки замедляют усвоение глюкозы, ведь организм не расщепляет клетчатку так же быстро, как другие углеводы. Именно поэтому овсянка является отличным выбором для стабилизации уровня сахара в крови.

Фирменный рецепт от диетолога

Овес сам по себе – полезен, но диетолог предлагает собственный вариант, который делает его еще более эффективным.

"Мое любимое блюдо я называю "энергетической овсянкой". После того как овес сварится, я добавляю два-три сырых белка яиц (примерно 60-90 г), чтобы увеличить количество белка. Они мгновенно растворяются в горячей каше, делая ее кремовой и вкусной", – делится эксперт.

Бурак также советует добавить ягоды и арахисовую пасту для еще большей пользы – эти ингредиенты обогащают блюдо клетчаткой и белком. А щепотка корицы не только добавляет естественной сладости, но и помогает регулировать уровень сахара в крови.

"Есть исследования, подтверждающие, что корица улучшает чувствительность к инсулину, поэтому это еще одна причина добавлять ее в свою утреннюю овсянку", – заключает диетолог.

