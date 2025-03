Стоит или нет: все об особенностях красного мяса в рационе

Хорошая новость для любителей стейков: красное мясо не обязательно вредно, как считают некоторые. Более того, в умеренных количествах и с правильным выбором оно может быть даже полезным для здоровья.

В частности, при правильном подходе красное мясо, такое как говядина или свинина, может быть частью сбалансированной диеты. В Eat This, Not That рассказали, на что стоит обращать внимание, чтобы получить преимущества от мяса без риска для здоровья.

Разновидности стейков

Обработанные виды мяса, такие как бекон и колбасы, лучше употреблять редко из-за высокого содержания в них насыщенных жиров. Вместо этого лучше обратить внимание на обезжиренные варианты, которые можно легко включить в здоровый рацион. В частности, выбирая красное мясо, важно обращать внимание на тип нарезки, ведь существует множество вариантов, от стрипсов до Т-боунов.

Контроль порций

Для здорового потребления красного мяса важно придерживаться правильной порции — около 85 г вареного мяса, дополнив его большим количеством растительных продуктов. Такой подход обеспечивает баланс и позволяет получить разнообразные питательные вещества, необходимые для здоровья.

Правильное сочетание красного мяса с овощами, фруктами, зернами и орехами позволяет обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Это важно для поддержания здорового питания и оптимального функционирования организма.

Приготовление

То, как вы готовите мясо значительно влияет на его полезные свойства для здоровья. А потому, использование нежирных приправ и методов приготовления с меньшим содержанием жира помогает сделать мясо более здоровым. Попробуйте добавить сухие приправы и готовить мясо на гриле, чтобы сохранить его вкус и уменьшить количество жира. Это позволит получить вкусное блюдо, не перегружая организм лишними калориями.

