Сывороточный или растительный: как выбрать лучший источник белка

Когда речь идет о белковых добавках, в вопросе о пользе сывороточного протеина или растительного белка вызывает много споров. Оба варианта могут быть полезными, но каждый имеет свои преимущества и недостатки, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

Как определить лучший источник протеина, персонально к вашим потребностям и о каких особенностях продукта стоит знать? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Качественные источники белка

При выборе между сывороточным и растительным белком важно учитывать не только качество, но и ваши цели и предпочтения. Основными критериями качества белка являются уровень аминокислот и усвояемость. Определите, что вам подходит, в зависимости от того, как ваш организм реагирует на каждый тип белка.

Уровень аминокислот в растительном и животном белках

Высококачественные источники белка содержат все 9 незаменимых аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно. Такие продукты являются полноценными белками, в отличие от неполноценных, где отсутствует хотя бы одна из этих аминокислот.

Животные белки, как и сывороточный, являются полноценным, обеспечивая оптимальное соотношение незаменимых аминокислот. В растительных белках эти аминокислоты могут быть представлены не в лучшем соотношении, однако проблему можно легко решить, комбинируя различные источники белка.

Усвояемость белков растительного и животного происхождения

Оценка усвояемости белка и его биологической ценности являются важными факторами при выборе белковых продуктов. Биологическая ценность показывает, сколько белка из пищи организм может эффективно использовать для своих функций.

Продукты животного происхождения, такие как молочные продукты, мясо, рыба, яйца и птица, имеют высокую биологическую ценность. Растительные белки, хотя и имеют меньшую биологическую ценность, однако это можно компенсировать, сочетая различные источники белка.

Дополнительные различия

Помимо качества белка, важно учитывать и другие питательные вещества, которые содержатся в каждом источнике. Сывороточный и растительный белки имеют свои уникальные преимущества и недостатки, которые стоит рассмотреть при выборе добавок.

Преимущества сывороточного протеина

Сывороточный протеин, как продукт животного происхождения, содержит все незаменимые аминокислоты, в частности аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA), которые способствуют восстановлению и росту мышц. Благодаря высокой концентрации BCAA и биологической ценности, сывороточный белок может эффективнее поддерживать синтез мышечного белка, по сравнению с растительным белком, таким как соя. Также, сывороточный протеин богат кальцием, полезными жирами и омега-3 жирными кислотами.

Недостатки сывороточного протеина

Сывороточный протеин содержит лактозу, что может вызвать проблемы с пищеварением у людей, которые ее не переносят. Кроме того, влияние молочной и мясной промышленности на окружающую среду также можно считать недостатком при выборе сывороточного протеина.

Преимущества растительного белка

Растительные белки имеют высокую концентрацию клетчатки и антиоксидантов, которые редко встречаются в животных источниках. Соевый протеиновый порошок является единственным растительным источником, который содержит все незаменимые аминокислоты, а потому по качеству, соя имеет самую высокую оценку среди растительных белков.

Однако протеины из конопли, риса и гороха также могут содержать все незаменимые аминокислоты, хотя этот вопрос остается спорным, поскольку данные могут варьироваться в зависимости от бренда и процесса обогащения продукта.

Недостатки растительного белка

Хотя растительные белки могут предоставить больше питательных веществ, чем просто белок, однако часто не хватает проверенной информации о наличии всех незаменимых аминокислот. Поэтому для тех, кто стремится увеличить мышечную массу, растительный белок может быть менее оптимальным выбором.

