Тренировка, которая поможет укрепить мышцы ног: 5 лучших упражнений

Сильные и развитые мышцы ног – основа выносливости, силы и общей физической формы. Упражнения для нижней части тела помогают не только увеличить объем мышц, но и улучшают баланс, координацию и обмен веществ.

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Регулярные тренировки укрепляют суставы, уменьшают риск травм и облегчают выполнение повседневных движений. Издание eatthis.com опубликовало пять самых эффективных упражнений, которые помогут вам добиться желаемого результата.

Приседания

"Для развития мышц нижней части тела приседания, или их вариации, обязательны", – отмечает тренер Тайлер Рид.

Чтобы выполнить это упражнение, возьмите штангу или гантели. Опускайтесь в присед, пока бедра не будут параллельны полу, не допуская округления спины. Затем напрягите мышцы ног и вернитесь в исходное положение.

Становая тяга

"Варианты становой тяги также должны быть частью вашей программы для укрепления нижней части тела. Я рекомендую румынскую становую тягу со штангой, поскольку она минимизирует нагрузку на суставы и дает максимальную пользу", - объясняет Рид.

Возьмите штангу на уровне бедер и постепенно опускайте ее вниз, держа спину ровной, пока вес не окажется чуть ниже колен. Затем активируйте ягодичные мышцы и вернитесь в исходное положение.

Выпады

Выпады отлично развивают баланс и силу мышц. "Поскольку вы тренируете каждую ногу по отдельности, можно использовать меньший вес, при этом эффективно нагружая мышцы", – добавляет тренер.

Сделайте широкий шаг вперед и согните заднюю ногу, опуская колено в пол. Повернитесь назад, отталкиваясь передней ногой.

Жим ногами

"Если в вашем зале есть тренажер для жима ногами, используйте его для увеличения мышечного объема ног, особенно когда приседания и сословная тяга уже утомили вас", – советует Рид.

Разместите стопы на платформе так, как при выполнении приседаний, и следите за тем, чтобы ваша поясничная зона оставалась стабильной на протяжении всего движения.

Разгибание ног и сгибание подколенных сухожилий

Последние в списке, но не менее важные упражнения – это изоляционные движения для квадрицепсов и подколенных сухожилий.

"Работа на тренажерах для разгибания и сгибания ног – отличный способ проработать мышечные волокна до максимального истощения", – отмечает Рид.

Важно выполнять упражнение медленно, концентрируясь на каждом повторении. Тренер советует обрабатывать каждую ногу по отдельности, выполняя от 12 до 15 повторений для достижения наилучших результатов.

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