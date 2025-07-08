Украина впервые вводит бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека: что известно

С 2026 года Украина впервые вводит бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека. Она предусматривает прививки для девушек в возрасте 12-13 лет.

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Об этом 8 июля сообщили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве шаг назвали важным для системы общественного здоровья.

"Со следующего года Украина впервые вводит бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), предусмотренную национальным Календарем прививок, для девушек в возрасте 12–13 лет. Сейчас Медицинские закупки Украины заключили договор на закупку 9-валентной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ)" – говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, два самых опасных онкогенных типа вируса папилломы человека (16 и 18) вызывают примерно 70% случаев рака шейки матки. 9-валентная вакцина обеспечивает защиту от девяти самых распространенных штаммов ВПЧ, среди которых семь имеют высокий онкогенный риск.

В 75 странах мира девушек вакцинируют против ВПЧ бесплатно, в соответствии с национальным календарем прививок. В целом программы иммунизации против ВПЧ внедрены в 149 государствах.

В Минздраве Украины напомнили почему профилактическая вакцинация против ВПЧ является важной:

– Украина гармонизирует Календарь профилактических прививок в соответствии с международными подходами;

– профилактическая вакцинация призвана уменьшить заболеваемость раком шейки матки и другие болезни, связанные с ВПЧ;

– вакцинация рекомендована до начала половой жизни, потому что именно в такой ситуации вакцина имеет самую высокую эффективность, если ее применять до инфицирования.

Отмечается, что первые партии вакцины должны поступить в конце 2025 года.

"Закупка осуществлена по механизму управляемого доступа (ДКД) – это позволяет получить препараты по выгодной цене благодаря прямым переговорам с производителем", – говорится в сообщении.

Напомним, в Южной Корее создали первую в мире вакцину против сибирской язвы. В ее основе лежит рекомбинантный белок. Она устраняет риск воздействия токсинов, которые вырабатывает бактерия Bacillus anthracis. Препарат под названием Barythrax inj. получил одобрение Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств в апреле этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, в США одобрили новый препарат Ленакапавир для профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Он будет реализовываться под названием Yeztugo в виде инъекций. Ее надо вводить только дважды в год.

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