Утренняя ошибка, которая может поднять давление: что не стоит делать после сна

Повышенное артериальное давление часто называют "тихим врагом", ведь оно может долго не проявляться явными симптомами. В то же время даже ежедневные привычки, в частности утренние, способны влиять на самочувствие и течение этого состояния.

Многие люди не задумываются, что именно они делают сразу после пробуждения и как это отражается на сердечно-сосудистой системе. Врачи предупреждают parade.com: одно распространенное утреннее действие может быть опасным для тех, кто имеет гипертонию.

Кардиолог Тарикшах Сайед объясняет, что артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки артерий, двигаясь от сердца к другим органам. Верхний показатель (систолическое) фиксируется во время сокращения сердца, а нижний (диастолическое) – в момент его расслабления, когда давление поддерживается благодаря работе сосудов.

Для взрослого человека нормой считается показатель 120/80 мм рт. ст. Если значения повышаются до 130-139/80-89 – это первая стадия гипертонии, а свыше 140/90 – вторая. По статистике, почти половина взрослого населения сталкивается с повышенным давлением.

Хотя большинство рекомендаций по образу жизни хорошо известны, существует одно распространенное действие, которого следует избегать сразу после пробуждения. Оно может вызвать неприятные симптомы и ухудшить состояние.

Чего не стоит делать сразу после сна?

Кардиолог Менхель Кинно отмечает: людям с гипертонией не следует резко вставать с постели сразу после пробуждения, особенно если они принимают препараты для снижения давления.

"Вместо этого поднимайтесь постепенно, сначала посидев на краю кровати минуту-две, чтобы предотвратить головокружение, легкое головокружение или даже обморок. Эти симптомы вызваны временным падением артериального давления из-за нарушения венозного возврата, а это означает, что к сердцу возвращается меньше крови, чем обычно", – советует он.

Каких действий еще стоит избегать утром?

Кроме резкого подъема, стоит осторожно относиться и к физической активности сразу после пробуждения. По словам врача, интенсивные нагрузки утром могут быть опасными. Речь идет о таких видах активности, как быстрый бег, подъем тяжестей или высокоинтенсивные интервальные тренировки.

"Артериальное давление резко повышается после пробуждения из-за циркадных ритмов, повышенной симпатической активности и гормональных сдвигов. Этот естественный утренний всплеск артериального давления может усилить сердечно-сосудистый стресс, потенциально повышая риск сердечного перенапряжения, аритмий или других событий, особенно у людей с неконтролируемой гипертензией, болезнями сердца в анамнезе или приемом определенных лекарств", – объясняет Кинно.

Специалист советует после пробуждения сначала выпить воды, принять необходимые лекарства, а уже через 30-60 минут переходить к легкой активности – например, растяжке или спокойной ходьбе.

"Оставьте более интенсивные физические упражнения на потом, когда ваше тело будет лучше подготовлено, а кровяное давление стабилизируется", – отмечает он.

Также важно согласовать режим физических нагрузок с врачом, чтобы подобрать оптимальный уровень и время активности.

"Проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы персонализировать время и интенсивность ваших физических упражнений, поскольку регулярная умеренная аэробная активность, распределенная в течение недели, остается очень полезной в целом для контроля гипертонии и снижения долгосрочных рисков", – добавляет врач.

Почему важно не игнорировать проблему?

Как отмечает врач Сайед, повышенное артериальное давление часто не имеет выраженных симптомов, если оно не достигает критических значений. Аналогично и с пониженным давлением – проявления могут быть минимальными. Именно поэтому люди нередко не обращаются за помощью вовремя. Однако без контроля это состояние может постепенно повреждать внутренние органы.

"Чаще всего пациенты не обращаются за медицинской помощью, поскольку нет никаких симптомов, но кровяное давление может со временем вызвать повреждение органов, поэтому важно регулярно консультироваться с врачом и лечиться", – заключает он.

